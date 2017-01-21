اجرای ۱۲۰ برنامه ورزشی و فرهنگی طی دهه فجر در ایلام

به گزارش خبرنگار مهر، ضرورت اجرای برنامه های خلاقانه و نوآورانه برای بیان دستاوردهای نظام در دهه فجر، این موضوع محور نشست ستاد دهه فجر بود که امروز به میزبانی صدا و سیمای مرکز ایلام برگزار شد.

در این نشست کمیته های مختلف برنامه های خود را برای گرامیداشت دهه فجر استان بیان کردند که از مهم ترین آنها می شود به اجرای ۱۲۰ برنامه ورزشی و فرهنگی اشاره کرد.

البته آنگونه که در این نشست اعلام شد خدمات مختلف در حوزه روستایی در دهه فجر امسال مثل خدمات پزشکی و دامپزشکی به صورت رایگان به روستائیان ارائه خواهد شد.

میهمانی لاله ها و تجلیل از ایثارگران برای قدردانی از خانواده های شهدا ، اجرای برنامه های مختلف در مدارس، برگزاری مسابقات قرآنی و برگزاری محافل انس با قرآن و برگزاری جشن در مناطق روستائی از جمله برنامه هایی است که در دهه فجر انقلاب اسلامی در استان برگزار می شود.