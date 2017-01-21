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۲ بهمن ۱۳۹۵، ۱۳:۴۹

مجمع القرآن فاطمیون شهرستان گراش کلنگ زنی شد

مجمع القرآن فاطمیون شهرستان گراش کلنگ زنی شد

گراش- کلنگ ساختمان دوم مجمع القرآن فاطمیون شهرستان گراش به زمین زده شد.

  به گزارش خبرنگار مهر، فرماندار شهرستان گراش در آئین کلنگ زنی ساختمان دوم مجمع القرآن فاطمیون این شهرستان گفت: این ساختمان در زمینی به مساحت ۲ هزار و ۴۰ مترمربع بهره برداری می شود.

اصغر فرودی با اشاره به اینکه زمین این واحد از سوی دولت واگذار شده است، افزود:  فاز نخست این طرح با ۸۰۰ مترمربع به همت یکی از خیران محلی احداث می شود.

 وی ادامه داد: هرچند دولت تدبیر وامید در راستای ترویج کلام الله مجید توجه خاص دارد و مقام معظم رهبری نیز بر واگذاری امور به مردم توصیه فرموده اند اما در شهرستان گراش در بعد مهم قرآنی به جز احداث مجمع القرآن فاطمیون ، شاهد مشارکت خیران نبوده ایم .

فرماندار گراش با تاکید بر تداوم توجه نیک اندیشان به فعالیت های قرآنی از گراش به عنوان یکی از مناطق درخشان در عرصه قرآنی نام برد وابراز امیدواری کرد: با توجه به ضرورت ترویج کلام الله مجید در راستای تداوم خیرین در این مهم اهتمام شود.

کد مطلب 3883160

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