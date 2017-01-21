مجمع القرآن فاطمیون شهرستان گراش کلنگ زنی شد

به گزارش خبرنگار مهر، فرماندار شهرستان گراش در آئین کلنگ زنی ساختمان دوم مجمع القرآن فاطمیون این شهرستان گفت: این ساختمان در زمینی به مساحت ۲ هزار و ۴۰ مترمربع بهره برداری می شود.

اصغر فرودی با اشاره به اینکه زمین این واحد از سوی دولت واگذار شده است، افزود: فاز نخست این طرح با ۸۰۰ مترمربع به همت یکی از خیران محلی احداث می شود.

وی ادامه داد: هرچند دولت تدبیر وامید در راستای ترویج کلام الله مجید توجه خاص دارد و مقام معظم رهبری نیز بر واگذاری امور به مردم توصیه فرموده اند اما در شهرستان گراش در بعد مهم قرآنی به جز احداث مجمع القرآن فاطمیون ، شاهد مشارکت خیران نبوده ایم .

فرماندار گراش با تاکید بر تداوم توجه نیک اندیشان به فعالیت های قرآنی از گراش به عنوان یکی از مناطق درخشان در عرصه قرآنی نام برد وابراز امیدواری کرد: با توجه به ضرورت ترویج کلام الله مجید در راستای تداوم خیرین در این مهم اهتمام شود.