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۲ بهمن ۱۳۹۵، ۱۳:۵۴

مشاور وزیر کشور در امور زنان:

کم توجهی به مسائل زنان تبعات اجتماعی برای کشور دارد

کم توجهی به مسائل زنان تبعات اجتماعی برای کشور دارد

سمنان - مشاور وزیر کشور در امور زنان با بیان اینکه امروز کاهش سن اعتیاد و تغییر رفتار در ابتلا به بیماری ایدز نشانه کم توجهی به بانوان است، گفت: کم توجهی به مسائل زنان تبعات اجتماعی دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، فهیمه فرهمند پور ظهر شنبه در جلسه شورای اداری استان سمنان به میزبانی استانداری ضمن بیان اینکه امروز مسائل و مشکلات زنان می تواند تبعات بسیاری برای جامعه داشته باشد، ابراز داشت: توجه به مقولاتی همچون کاهش سن اعتیاد در زنان و تغییر رفتار در ابتلا به بیماری ایذر از تزریق به رفتارهای پرخطر جنسی نشانه آن است که عدم توجه یا کم توجهی به زنان موجب ایجاد مشکلات کلی و اساسی در کشور خواهد شد که مردم و مسئولان باید بیشتر به این مقوله توجه کنند.

وی با بیان اینکه متوسط سن خانواده های مرد سرپرست با خانواده های زن سرپرست ۱۰ سال تفاوت دارد، افزود: خانواده های مرد سرپرست بین ۳۵ تا ۴۰ سال و خانواده های زن سرپرست بین ۴۰ تا ۵۰ سال است و این امر یعنی زنان در دورانی که باید با مشکلات جسمی و روحی خود دست و پنجه نرم کنند باید بار مسئولیت خطیر مدیریت زندگی را بر دوش کشند و اگر زنان‌مان را درک نکنیم قطعا با مشکلات زیادی روبرو خواهیم شد.

مشاور وزیر کشور در امور زنان با بیان اینکه مشکلات بانوان، مشکلات جامعه است، گفت: زنان نیمی از جمعیت کشور را شکل می دهند و به دلیل تربیت نسل آتی انقلاب اسلامی از اهمیت بالایی برخوردار هستند.

فرهمند پور بیان داشت: باید برنامه ریزی ها به‌گونه ای انجام شود که امکان دسترسی عادلانه برای تمامی جامعه هدف در کشور ما محقق شود و در این راه قطعا برنامه ریزی می تواند مثمر ثمر باشد.

کد مطلب 3883165

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