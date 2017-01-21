کم توجهی به مسائل زنان تبعات اجتماعی برای کشور دارد

به گزارش خبرنگار مهر، فهیمه فرهمند پور ظهر شنبه در جلسه شورای اداری استان سمنان به میزبانی استانداری ضمن بیان اینکه امروز مسائل و مشکلات زنان می تواند تبعات بسیاری برای جامعه داشته باشد، ابراز داشت: توجه به مقولاتی همچون کاهش سن اعتیاد در زنان و تغییر رفتار در ابتلا به بیماری ایذر از تزریق به رفتارهای پرخطر جنسی نشانه آن است که عدم توجه یا کم توجهی به زنان موجب ایجاد مشکلات کلی و اساسی در کشور خواهد شد که مردم و مسئولان باید بیشتر به این مقوله توجه کنند.

وی با بیان اینکه متوسط سن خانواده های مرد سرپرست با خانواده های زن سرپرست ۱۰ سال تفاوت دارد، افزود: خانواده های مرد سرپرست بین ۳۵ تا ۴۰ سال و خانواده های زن سرپرست بین ۴۰ تا ۵۰ سال است و این امر یعنی زنان در دورانی که باید با مشکلات جسمی و روحی خود دست و پنجه نرم کنند باید بار مسئولیت خطیر مدیریت زندگی را بر دوش کشند و اگر زنان‌مان را درک نکنیم قطعا با مشکلات زیادی روبرو خواهیم شد.

مشاور وزیر کشور در امور زنان با بیان اینکه مشکلات بانوان، مشکلات جامعه است، گفت: زنان نیمی از جمعیت کشور را شکل می دهند و به دلیل تربیت نسل آتی انقلاب اسلامی از اهمیت بالایی برخوردار هستند.

فرهمند پور بیان داشت: باید برنامه ریزی ها به‌گونه ای انجام شود که امکان دسترسی عادلانه برای تمامی جامعه هدف در کشور ما محقق شود و در این راه قطعا برنامه ریزی می تواند مثمر ثمر باشد.