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۲ بهمن ۱۳۹۵، ۱۴:۰۳

در گفتگو با مهر عنوان شد؛

لغو نشست خبری قبل از بازی تیم های ماشین سازی و صبا

لغو نشست خبری قبل از بازی تیم های ماشین سازی و صبا

تبریز - نشست خبری قبل از بازی تیم های ماشین سازی تبریز و صبای قم برگزار نخواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری پیش از بازی تیم های ماشین سازی و صبا به دلیل تاخیر در ورود تیم میهمان به تبریز برگزار نخواهد شد.

احد نقش شور مدیر رسانه ای تیم فوتبال ماشین سازی تبریز با اعلام این خبر به مهر گفت: در تلاش بودیم تا نشیت خبری را در زمان مناسب و با رعایت حال و زمان اصحاب محترم رسانه برگزار کنیم که متاسفانه این امر به علت ورود با تاخیر تیم صبا به تبریز محقق نشد.

وی ادامه داد : بدین ترتیب نشست خبری قبل از بازی ماشین سازی و صبا به دلیل مذکور و با هماهنگی دو باشگاه لغو شده و سرمربیان دو تیم در نشست خبری پس از بازی پاسخگوی سئوالات خبرنگاران خواهند بود.

گفتنی است نشست های خبری قبل از بازی هرگز از سوی مربیان تیم ها بخصوص تیم های میهمان مهم شمرده نشده و اصحاب رسانه همواره از غیبت مربیان در این نشست ها گلایه داشته اند.

دیدار تیم های ماشین سازی تبریز و صبای قم از چارچوب بازی های هفته هجدهم لیگ برتر باشگاه های کشور از ساعت ۱۴ فردا یکشنبه در استادیوم هفتاد هزار نفری یادگار امام (ره) تبریز برگزار خواهد شد.

کد مطلب 3883166

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