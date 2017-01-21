کشف ۴۰ کیلوگرم تریاک در همدان

سردار حاجی محمد مهدیان نسب در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر استان پس از دریافت خبری مبنی بر انتقال محموله مواد مخدر توسط سوداگران مرگ از یکی از استان های جنوبی به سمت استان همدان و توزیع بین قاچاقچیان خرد، بلافاصله تحقیقات خود را برای توقیف این محموله مواد مخدر آغاز کردند.

وی افزود: پلیس مبارزه با مواد مخدر استان در یک تبادل اطلاعاتی و عملیاتی با پلیس مبارزه با مواد مخدر شهرستان اسدآباد، یک دستگاه خودرو سواری حامل مواد مخدر را شناسایی و آن را طی یک عملیات ویژه پلیسی توقیف کردند.

مهدیان نسب اظهار داشت: در این عملیات ۳ نفر قاچاقچی دستگیر و ۴۰ کیلو تریاک کشف شد و در ادامه متهمان به مراجع قضایی تحویل و خودرو نیز به پارکینگ منتقل شد.

فرمانده انتظامی استان همدان در پایان بیان داشت: اشراف اطلاعاتی پلیس مبارزه با مواد مخدر عرصه را بر قاچاقچیان در استان همدان تنگ کرده و عملیات انجام شده نمونه ای از توانمندی اطلاعاتی پلیس مبارزه با مواد مخدر همدان است.