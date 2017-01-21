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۲ بهمن ۱۳۹۵، ۱۳:۵۹

فرمانده انتظامی استان همدان خبر داد:

کشف ۴۰ کیلوگرم تریاک در همدان

کشف ۴۰ کیلوگرم تریاک در همدان

همدان - فرمانده انتظامی استان همدان از کشف ۴۰ کیلوگرم تریاک در یک عملیات ضربتی از باند قاچاقیان مواد مخدر در همدان خبر داد.

سردار حاجی محمد مهدیان نسب در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر استان پس از دریافت خبری مبنی بر انتقال محموله مواد مخدر توسط سوداگران مرگ از یکی از استان های جنوبی به سمت استان همدان و توزیع بین قاچاقچیان خرد، بلافاصله تحقیقات خود را برای توقیف این محموله مواد مخدر آغاز کردند.

وی افزود: پلیس مبارزه با مواد مخدر استان در یک تبادل اطلاعاتی و عملیاتی با پلیس مبارزه با مواد مخدر شهرستان اسدآباد، یک دستگاه خودرو سواری حامل مواد مخدر را شناسایی و آن را طی یک عملیات ویژه پلیسی توقیف کردند.

مهدیان نسب اظهار داشت: در این عملیات ۳ نفر قاچاقچی دستگیر و ۴۰ کیلو تریاک کشف شد و در ادامه متهمان به مراجع قضایی تحویل و خودرو نیز به پارکینگ منتقل شد.

فرمانده انتظامی استان همدان در پایان بیان داشت: اشراف اطلاعاتی پلیس مبارزه با مواد مخدر عرصه را بر قاچاقچیان در استان همدان تنگ کرده و عملیات انجام شده نمونه ای از توانمندی اطلاعاتی پلیس مبارزه با مواد مخدر همدان است.

کد مطلب 3883170

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