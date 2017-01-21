دستگیری عاملان توزیع چک پول های تقلبی در همدان

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فرماندهی انتظامی همدان، سرهنگ رضا زارعی گفت: در پی وصول چند فقره پرونده طی سه ماه گذشته مبنی بر اینکه فردی ناشناس با پرداخت چک پول های تقلبی اقدام به خرید گوشی های کارکرده افراد از طریق سایت دیوار می کند، رسیدگی به این موضوع در دستور کار کاراگاهان پلیس آگاهی قرار گرفت.

وی افزود: در بررسی های پلیسی، کاراگاهان دریافتند در هنگام فروش چند فقره از گوشی ها، فردی در محل معامله حاضر و پس از پرداخت چک پول های جعلی و دریافت گوشی، بلافاصله با یک دستگاه خودروی سمند از محل دور شده است.

وی اظهار داشت: در ادامه تحقیقات کامل از شکات، چهره نگاری متهم و همچنین با استعلام مشخصات خودرو یاد شده در نهایت مالک خودرو شناسایی و با هماهنگی مقام قضایی دستگیر شد.

وی گفت: فرد دستگیر شده در بازجویی های صورت گرفته اعلام کرد راننده خودرو است و چندین بار جوانی را برای خرید گوشی تلفن همراه به نقاط مختلفی برده که مشخصات ارائه شده توسط راننده با تصاویر چهره نگاری مطابقت داشت.

سرهنگ زارعی اظهار داشت: با همکاری راننده خودرو در نهایت فرد مورد نظر به همراه همدستش طی یک عملیات غافگیرانه دستگیر و در بازرسی از آنان نیز تعداد ۲۰ قطعه چک پول جعلی ۵۰۰ هزار ریالی کشف شد.

رئیس پلیس آگاهی استان همدان اظهار داشت: متهمان پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی روانه مراجع قضایی شدند و تحقیقات پلیس در خصوص تهیه چک پول های تقلبی همچنان ادامه دارد.