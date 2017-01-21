توزیع شیر در مدارس قزوین آغاز می شود

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی سمیعی ظهر شنبه در اولین جلسه کارگروه استانی شیر مدارس اظهار کرد: در این جلسه ضمن تبادل نظر در مورد روند توزیع شیر در سالیان گذشته، مقرر شد با شرکت های متقاضی تولید و توزیع شیر قرارداد امضا شود.

وی افزود: همه دانش آموزان از دوره تحصیلی پیش دبستانی تا دوره دوم متوسطه در مدارس دولتی و غیر دولتی و همچنین کودکان بی سرپرست مراکز شبانه روزی بهزیستی جز جامعه هدف محسوب می شوند و توزیع شیر در آنها انجام خواهد شد.

معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی خاطر نشان کرد: از نیمه اول بهمن ماه سال جاری، هفته ای ۳ نوبت شیر در مدارس توزیع خواهد شد، در مرحله اول با ابلاغ اعتبار ۳ میلیارد تومان از طرف وزارت آموزش و پرورش، به میزان ۲۵ نوبت شیر در مدارس توزیع خواهد شد.

سمیعی تصریح کرد: فرهنگ‌ سازی تغذیه مناسب و سالم در جامعه به ویژه در بین نوجوانان و جوانان از مهم‌ترین اهداف توزیع شیر رایگان در مدارس است.

در این جلسه معاون غذا و دارو، نمایندگان معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی، اداره کل استاندارد و سازمان صنعت، معدن، تجارت و مسئولین اداره کل آموزش و پرورش حضور داشتند.