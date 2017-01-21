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۲ بهمن ۱۳۹۵، ۱۳:۵۸

معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی قزوین:

توزیع شیر در مدارس قزوین آغاز می شود

توزیع شیر در مدارس قزوین آغاز می شود

قزوین- معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی اداره کل آموزش و پرورش استان قزوین گفت: از نیمه اول بهمن ماه، هفته ای سه نوبت شیر در مدارس توزیع خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی سمیعی ظهر شنبه در اولین جلسه کارگروه استانی شیر مدارس اظهار کرد: در این جلسه ضمن تبادل نظر در مورد روند توزیع شیر در سالیان گذشته، مقرر شد با شرکت های متقاضی تولید و توزیع شیر قرارداد امضا شود.

وی افزود: همه دانش آموزان از دوره تحصیلی پیش دبستانی تا دوره دوم متوسطه در مدارس دولتی و غیر دولتی و همچنین کودکان بی سرپرست مراکز شبانه روزی بهزیستی جز جامعه هدف محسوب می شوند و توزیع شیر در آنها انجام خواهد شد.

معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی خاطر نشان کرد: از نیمه اول بهمن ماه سال جاری، هفته ای ۳ نوبت شیر در مدارس توزیع خواهد شد، در مرحله اول با ابلاغ اعتبار ۳ میلیارد تومان از طرف وزارت آموزش و پرورش، به میزان ۲۵ نوبت شیر در مدارس توزیع خواهد شد.

سمیعی تصریح کرد: فرهنگ‌ سازی تغذیه مناسب و سالم در جامعه به ویژه در بین نوجوانان و جوانان از مهم‌ترین اهداف توزیع شیر رایگان در مدارس است.

در این جلسه معاون غذا و دارو، نمایندگان معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی، اداره کل استاندارد و سازمان صنعت، معدن، تجارت و مسئولین اداره کل آموزش و پرورش حضور داشتند.

کد مطلب 3883180

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