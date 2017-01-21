برنامه آهن یاری در مدارس همدان انجام شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد خیراندیش ظهر شنبه در همایش ۳_۲_۱ غذای سالم با تسلیت شهادت جان باختگان حادثه آتش‌سوزی پلاسکو و با ارائه توضیحاتی در مورد برنامه‌ریزی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در زمینه تغذیه در مدارس اظهار داشت: دانش‌آموزان سرمایه‌های اصلی کشور هستند و کشور پویا نیازمند برخورداری از افراد سالم است.

وی سلامتی را پایه زندگی افراد عنوان کرد و گفت: برخورداری از تغذیه سالم نیازمند سواد سلامت درست است.

رئیس مرکز بهداشت شهرستان همدان افزود: ریشه بسیاری رفتارها به فقر تغذیه‌ای مربوط بوده و بهترین مکان برای مطرح کردن این مسائل مدارس است.

وی با بیان اینکه کمبود ید در غذا مشکلات تیروئید را موجب می‌شود، اظهار داشت: نوجوانان نیازمند آهن بیشتری در بدن هستند و به این دلیل با تدبیر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برنامه آهن یاری در مدارس انجام شد تا خانواده‌ها، مدیران و معلمان را از نیاز آنان به آهن آگاه کند زیرا کمبود آهن خستگی زودهنگام و ناتوانی در برابر بیماریها را به دنبال دارد.

رئیس مرکز بهداشت شهرستان همدان با اشاره به دلایل کمبود ویتامین D و اجرای طرح مکمل ویتامین D در مدارس گفت: ویتامین D برای رشد استخوانها، دندانها و مو بسیار مهم بوده و کاهش آن عامل پیش‌زمینه‌ای در مورد دیگر بیماریها است که باید منابع غذایی مثل تخم مرغ، لبنیات محلی و ماهی باید در سبد غذایی گنجانده شود.

وی در مورد همکاری خوب آموزش و پرورش با دانشگاه علوم پزشکی در موضوع مدارس مروج سلامت گفت: هر یک از دانش‌آموزان سفیران سلامت هستند و می‌توانند در فرهنگ‌سازی برای پیشگیری از بروز بیماری‌ها بسیار مفید باشند.