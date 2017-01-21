فیلم/ پلی از مواد طبیعی در هلند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، دانشجویان هلندی در تلاشی برای نشان دادن امکان استفاده از مواد طبیعی در ساختمان سازی، پلی ۱۴ متری از کنف و الیاف کتان همراه با اسید پلی لاکتیک طبیعی ساخته اند.این سازه که «پل طبیعی» نامیده می شود، در آیندهون واقع در هلند است.

این نخستین پروژه ساخت پل با مواد طبیعی در دنیا به حساب می آید. دلیل استفاده از کنف و پشم فراوانی آن در منطقه است اما به گفته پاتریک توفل رهبر پروژه پل طبیعی می توان از مواد طبیعی دیگری نیز استفاده کرد.

در آزمایشات مواد طبیعی توانستند باری معادل ۵۰۰ کیلوگرم بر مترمربع را تحمل کنند.