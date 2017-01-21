به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از کمیته اطلاع رسانی نخستین جشنواره بینالمللی اقوام در کرمانشاه، پروفسور میرجلال الدین کزازی در حاشیه بازدید از برنامه های اولین جشنواره بینالمللی اقوام در کرمانشاه، گفت: یکی از ویژگیهای والا و بنیادهای بهینه در فرهنگ و تاریخ ایران و یکی از سرمایههای سترگ و ستوده ما ایرانیان این است که در این سرزمین سپند و اهورایی که سرزمین هزارههاست همواره تیرهها وتبارهای گوناگون میزیستهاند.
وی تاکید کرد: به حتم ایرانی که تیرههای گونه گون در آن نزییند ایران راستین نخواهد بود.
کزازی با بیان اینکه فرهنگ مردم هر سرزمین در اسطورههای آن نهفته است، گفت: اگر بخواهیم فرهنگ مردمی را بشناسیم باید اسطورههای آن مردم را باریک و ژرف بکاویم.
وی تصریح کرد: در شاهنامه میبینیم هر زمان که ایران بزرگ نیاز داشته که از مرزهای خود پاسداری کند تیرههای گوناگون ایرانیان سپاهی پرشمار و آماده را آراستهاند که نمونههای آن در شاهنامه فراوان است.
کزازی افزود: ایران متعلق به تمام تیرههای ایرانی است و از هر تیره و تبار که باشیم و در هر جای این سرزمین بامی (درخشان) که میزی ایم همه ایرانی هستیم.
چهره ماندگار زبان و ادبیات فارسی تصریح کرد: کُردان، آذریان، لُران، خوزیان، بلوچان، گیلکان، تات ها و دهها تیره و تبار دیگر که در ایران میزی اند همه ایرانیاند.
استاد کزازی گفت: در شاهنامه زمانی که از رویارویی تیرههای ایرانی با هم سخن رفته سخن از ترجمان رفته و این یعنی گونه گونی گویش و زبان تیره های ایرانی در ایران روایی داشته.
این استاد زبان و ادبیات فارسی گفت: ایران ما رنگارنگ است، گونه گون است، سا نا سان است و هر تیرهای پوشش، زبان و گویش خود را دارد و هیچ جهانگردی اگر سالها در ایران به گردش بپردازد دلخسته و بیزار نمیشود چرا که به هر شهری که برود بامردمی دیگرگون روبه رو می تواند شد.
کزازی تاکید کرد: ایران از آن همه ایرانیان است وهیچ تیره و هیچ تباری و هیچ قومی نمیتواند گفت ایران از آن من است و همه تیرهها و قومها بخش و بهرهای دارند در آنچه ایران شده است.
وی خاطرنشان کرد: اگر کُردها نمیبودند از مرزهای ایران پاسداری نمیکردند بخشی از ایران را از دست می دادیم و یا اگر آذریان نبودند آذربایجان را از دست می دادیم و هر کدام از تیرههای ایران؛ این سرزمین گونه گون، در آن سهم وبهره ای دارند و در طول تاریخ از آن پاسداری کردند.
این استاد زبان و ادبیات فارسی تاکید کرد: همه ما تیرههای ایرانی باید این سرزمین آریایی را ارج بنهیم و گرامی بداریم.
وی در پایان با اشاره به سوال برخی که عنوان کردند چرا پروفسور کزازی با این همه ادعای ایران دوستی جامه فرنگی می پوشد، گفت: این سوال بارها از من شده و گفته ام ما زبان فراگیر داریم که هر تیره ایرانی بدان سخن می گوید، زبان فارسی زبانی فراگیر است در میان همه ایرانیان، اما ما جامه فراگیر ملی نداریم و می باید این جامه فراگیر ایرانی را داشته باشیم.
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