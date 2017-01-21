به گزارش خبرنگار مهر، ظهیر محمودی ظهر شنبه در حاشیه آغاز به کار کتابخانه‌های کلاسی در دبستان فرهنگ بردخون اظهار داشت: با هدف ترویج مطالعه توسعه کتابخانه‌های کلاسی در مدارس بردخون آغاز شد.

وی افزود: سیاست آموزش و پرورش بر توسعه کتابخانه های کلاسی است تا هر کلاس با کتاب های ویژه و مطابق میل و سن و نیاز آنان ایجاد و تجهیز شود و دانش آموزان بتوانند به راحتی از آن بهره ببرند.

محمودی با بیان جایگاه مطالعه و لزوم نهادینه کردن آن در جامعه، اضافه کرد: هدف از کتابخانه های کلاسی، مطالعه کتاب های متنوع و ارتباط بیشترب ین کتابخانه های مدارس و سایر کتابخانه ها و تقویت وضعیت درسی و علمی دانش آموزان است.

رئیس اداره آموزش و پرورش منطقه بردخون ادامه داد: مطالعه و کتابخوانی در ساختن شخصیت آینده دانش آموزان مؤثر است و بر همین اساس تلاش می کنیم برای همه کلاس های مدارس به‌ویژه در دوره ابتدایی کتابخانه ایجاد شود.

معاون پشتیبانی اداره آموزش و پرورش بردخون نیز گفت: از محل صرفه‌جویی در هزینه‌های اداری مبلغ ۱۶ میلیون ریال جهت تجهیز ۱۵ کتابخانه کلاسی اختصاص یافت که امیدواریم با جذب کمک های بیشتر همه کلاس های مدارس دارای کتابخانه شوند.

محمّدعلی قنبری با بیان اینکه تلاش می‌کنیم خدماتی نوین در زمینه توسعه و ارتقاء فرهنگ تعلیم و تربیت منطقه داشته باشیم، افزود: توسعه کلاس های هوشمند تا پایان سال انجام می شود که انتظار می رود دانش آموزان و فرهنگیان از این امکانات استفاده مناسبی داشته باشند.