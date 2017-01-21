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۲ بهمن ۱۳۹۵، ۱۴:۲۴

واژگونی اتوبوس در ایتالیا جان ۱۶ دانش آموز را گرفت

واژگونی اتوبوس در ایتالیا جان ۱۶ دانش آموز را گرفت

۱۶ دانش آموز ایتالیایی در اثر برخورد اتوبوس حامل آنها با یک پل جان خود را از دست دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، اتوبوس حامل حدود ۵۰ دانش آموز ایتالیایی در برخورد با یک پل دچار واژگونی و حریق شد که در این میان ۱۶ دانش آموز جان خود را از دست دادند. 

بر اساس اعلام گزارش ها این سانحه نیمه های شب گذشته حوالی شهر ونیز و در نزدیکی شهر ورونا واقع در شرق ایتالیا به وقوع پیوسته است. 

در این سانحه ۳۹ نفر زخمی شدند که برای انجام مراحل درمانی به بیمارستان انتقال داده شده اند. 

پلیس ایتالیا وجود اثر سوختگی روی چهره دانش آموزان را عاملی برای عدم شناسایی دقیق آنها اعلام کرد. از خانواده های دانش آموزان خواسته شده تا برای شناسایی به محل سانحه و مراکز درمانی مراجعه کنند.

کد مطلب 3883202
شقایق لامع زاده

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