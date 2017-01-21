به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اوقاف و امور خیریه استان سمنان، حجتالاسلام سیدمصطفی مجیدی بیان داشت: احداث ساختمان اداری، فرهنگی و آموزشی اوقاف شاهرود با مساحت بیش از سه هزار مترمربع از مصوبات سفر ریاست جمهوری در سال ۸۶ بود که متأسفانه رها شده بود ولی اکنون این پروژه از ۹۵ درصد پیشرفت فیزیکی برخوردار است و در دهه مبارک فجر به بهرهبرداری خواهد رسید.
وی در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به اینکه اطلاعات در فضای مجازی بهآسانی ردوبدل میشود، اضافه کرد: جامعه ما رو به پیشرفت است و وقف هم با بهرهگیری از این جریان باید در مسیر پیشرفت قرار گیرد.
رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان شاهرود با بیان اینکه مقام معظم رهبری هم بر اهمیت توجه به فضای مجازی باوجود فعالیت دشمن در آن برای تخریب ارزشهای اسلامی تأکید دارند، تصریح کرد: فرهنگسازی وقف با تاکتیک روز تبلیغات و اطلاعرسانی باید در جامعه نهادینه شود.
مجیدی بیان داشت: هر ابزاری از کتاب گرفته تا منبر و سخنرانی و رسانه در بحث فرهنگسازی تأثیرگذاری خاص خود را دارد؛ اما فضای مجازی در بین این ابزارها از اهمیت ویژهای برخوردار است، زیرا در دسترس عموم قرار دارد.
۶۴ وقف جدید در مهدیشهر انجام شد
رئیس اوقاف و امور خیریه مهدیشهر با بیان اینکهاز سال ۹۲ تاکنون ۶۴ وقف جدید در این شهرستان ایجاد شده است، در تشریح ساختار موقوفات اضافه کرد: موقوفاتی را در کشور شاهد هستیم که در حوزههای علمی، پژوهشی، نوآوری و توسعه تکنولوژی ایجاد شده است و این جنس موقوفات را باید از طریق ابزارهای رسانهای و شبکههای اجتماعی به جامعه نشان داد و کارکردهای آنها را به گوش مردم رساند.
محسن براتی گفت: خیلی از واقفان امروز وقتی از اجرای نیت واقفان گذشته و تأثیرگذاری این موقوفات در جامعه مطلع شدهاند، به وقف روی آوردهاند و به واقفان امروز تبدیل شده و موقوفاتی را ایجاد کردند.
وی با تأکید بر لزوم تشریح وضع موقوفات در استان سمنان بهویژه در مهدیشهر تصریح کرد: رویکرد مردم به ایجاد وقف جدید با وجود مشکلات اقتصادی در شهرستان عالی است.
رئیس اوقاف و امور خیریه مهدیشهر در تشریح سوابق وقف درگذشته و بستر جریان آن در سالهای اخیر اضافه کرد: از سال ۸۷ تا سال ۹۲ در شهرستان سالانه یک وقف جدید ثبت میشد اما پس از آن تا الآن، ۶۴ وقف جدید شکل گرفته است.
براتی اظهار کرد: خوشبختانه دید مردم نسبت به وقف و تأثیرات آن در جامعه باز شده است و نگاه مثبتتری به مقوله وقف دارند.
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