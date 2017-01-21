هشدار روسیه درباره وقوع انقلاب رنگی در ونزوئلا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، در بیانیه وزارت خارجه روسیه ضمن اعلام هشدار درباره احتمال وقوع انقلاب رنگی در ونزوئلا آمده است: وضعیت در ونزوئلا در حال بحرانی شدن است. یک گروه افراطی مخالف کنترل پارلمان را بدست گرفته و لفاظی های جنگ طلبانه خود را شدت بخشیده و خواستار نافرمانی مدنی شده است.

در ادامه بیانیه وزارت خارجه روسیه آمده است: آمادگی هایی برای برگزاری تظاهرات در ونزوئلا در حال انجام است. این اعتراضات ممکن است به خشونت کشیده شود و اقداماتی در جریان است که میان معترضین و نیروهای پلیس درگیری بوجود بیاید.

در بخش دیگری از این بیانیه آمده است: متاسفانه این قبیل سناریوها برای وقوع انقلاب های رنگی موضوع جدیدی نیستند. اگر به تحولات کشورهایی که انقاب های رنگی را تجربه کرده اند دقت کنیم پیش بینی آنچه در ونزوئلا رخ می دهد مشکل نیست.

وزارت خارجه روسیه در پایان این بیانیه خطاب به دولت ونزوئلا آورده است: تحت چنین شرایطی صداها برای انجام گفتگو میان دولت و مخالفان باید بلندتر شده و تکرار گردد.

ونزوئلا از سال گذشته با اعتراضات احزاب مخالف دولت مواجه شده و مخالفان که توانسته اند کنترل مجلس را بدست بگیرند در پی سرنگون کردن دولت «نیکلاس مادورو» هستند.