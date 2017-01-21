به گزارش خبرنگار مهر، جعفر بدری ظهر امروز در شورای پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان با اشاره به اینکه امنیتی که امروز شاهد هستیم و وضعیت نسبتا مطلوب استان حاصل تلاش همه دستگاه هایی است که در امر پیشگیری از وقوع جرم دخالت داشته اند، اظهار داشت: امروز حوزه پیشگیری از وقوع جرم در هر دستگاه اداری، فرهنگی، سیاسی، نظامی و انتظامی باید مانند دیده بان باشد.

وی با بیان اینکه برای وقوع هر جرم ۱۰۰ دلیل وجود دارد و مهم این است که حواس مان جمع باشد و همه دستگاه ها پای کار بیایند و بتوانیم جلوی آن را بگیریم، تصریح کرد: نباید اجازه دهیم کسی بیاید و سرمایه های جزیی مردم را جمع کند و دست روی دست بگذاریم تا جرم آن به چند میلیارد برسد و آن وقت اقدام کنیم.

رئیس کل دادگستری استان لرستان با تاکید بر اینکه اینطور نیست هر دستگاه دولتی یک آمار مثبت از خود ارائه بدهد و خیال مان راحت باشد که همه چیز خوب پیش می رود، افزود: برخی مسائل را باید به صورت میدانی و از مردم جویا شد.

بدری با اشاره به اینکه بیشترین بهره را از گزارش های میدانی برخی خبرنگاران در حوزه تخریب جنگل ها و رودخانه ها برده ایم و برای رفع این جرایم اقدام کرده ایم، گفت: یک مدیر موفق و دلسوز که مسئولیت قبول می کند هدف اول اش باید این باشد که از منافع ملی دفاع کند نه از پست خود.

وی تصریح کرد: بالاترین خطر این است که یک مدیر و دستگاه دست روی دست بگذارد اتفاقی شکل بگیرد و برخورد قانونی نکند.

رئیس کل دادگستری استان لرستان با بیان اینکه یکی از تبعات این موضوع نارضایتی نسبت به عملکرد دستگاه ها است، یادآور شد: در رابطه با رودخانه شهرستان الشتر به دادستان گفته ایم رسیدگی کند چراکه در حوزه رودخانه کهمان دیگر منطقه ای برای زندگی مردم نمانده است.

بدری با تاکید بر اینکه سواحل دریاها در مناطق شمال کشور را به همین شکل از دست دادیم، افزود: این حادثه یک روز اتفاق نیافتاده و این موضوع سالهای سال ادامه داشته تا به نزدیک شهر الشتر رسیده است و باید پرسید دستگاه های ذی ربط چرا از وقوع این امر پیشگیری نکرده اند.

وی با اشاره به اینکه در جلسه ای به مدیرکل منابع طبیعی گفته ایم باید مالکیت دولت را در اراضی تثبیت کرده و جنگل کاری و حصار کشی انجام دهد تا محدوده ملک دولت مشخص شود، اظهار داشت: در حال حاضر ۴ برابر ظرفیت زندانی در لرستان وجود دارد و با این وضعیت نمی توانیم انتظار بکشیم جرم اتفاق بیافتد بعد اقدام کنیم.

رئیس کل دادگستریاستان لرستان افزود: در بعضی جرایم عمومی مثل نزاع، ضرب و جرح و سرقت خیلی نمی توانیم موثر باشیم ولی انتظار می رود در جرایمی که می شود برنامه ریزی کرد کار کنیم.

بدری در ادامه سخنان خود به مسئله بافت ناکارآمد شهری استان مانند مناطق اسد آبادی و گل سفید اشاره کرد و گفت: در کشورهای غربی و اروپایی ساختمان سازی شهری تا ۴۰۰ سال دوام دارد و این در حالی است که مسکن مهر در ایران تا ۴۰ سال ممکن است دوام داشته باشد و بعد از ۴۰ سال یک بافت ناکارآمد باقی می ماند.

وی افزود: کشوری که همه مصالح لازم را دارد چرا باید ساخت و ساز در آن به گونه ای باشد که چیزی را سرهم بندی کنیم تحت عنوان مسکن مهر که نه امکانات اولیه زندگی دارد نه فروشگاه نه دسترسی به امکانات شهری.

رئیس کل دادگستری استان لرستان تصریح کرد: راه حل این است که طرحی را اجرا کنیم که از ابتدا بافت فرسوده در کشور شکل نگیرد.

بدری یادآور شد: برای تحقق این امر باید از خودمان هزینه کنیم و مدیریت روزمره و باغفلت در این رابطه موثر واقع نمی شود.

وی در ادامه با اشاره به اینکه مشکل صنعت ما با تزریق پول حل نمی شود و باید موانع را برداریم، اظهار داشت: الان دولت برای اینکه از رکود خارج شود می خواهد بی حساب و کتاب به خودروسازها وام بدهد که اقتصاد رونق بگیرد.

رئیس کل دادگستری استان لرستان افزود: اگر بانکها این تسهیلات را بدون تضمین و بی حساب و کتاب دادند فردا انتظار نداشته باشند دادگستری مطالبات آنها را وصول کند.

بدری با بیان اینکه ۵۰ هزار پرونده مربوط به مطالبات بانکی در دادسگتری لرستان وجود دارد، تصریح کرد: برای وصول مطالبات بانکها باید دست کم ۳ شعبه در مرکز استان یک شعبه در هر شهرستان را تعطیل کرده و فقط به بررسی مطالبات بانکی اختصاص دهیم.

وی با تاکید بر اینکه در بخش ازدواج مردم برای دریافت وام در نوبت هستند و بانکها انواع تضمین ها و ضمانت ها را برای وام ازدواج می خواهند ولی برای سرمایه گذاری تسهیلات بدون حساب و کتاب پرداخت می شود، افزود: اگر از این مسائل چشم پوشی شود به دنبال آن فساد خواهد بود.