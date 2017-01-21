نمایشگاه «دستاوردهای فرهنگی» هنرمندان صومعه سرایی برپا می شود

نورالله صفرپور در گفتگو با خبرنگار مهر با گرامیداشت درپ یش بودن ایام الله دهه فجر، اظهار کرد: اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی صومعه سرا در حوزه های فرهنگی و هنری برنامه های متنوعی برای این ایام پیش بینی کرده است.

وی با اشاره به برخی برنامه های اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی صومعه سرا در ایام الله دهه فجر، برپایی نمایشگاه «دستاوردهای فرهنگی و هنری» هنرمندان شهرستان را از جمله شاخص ترین برنامه های این دهه برشمرد.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی صومعه سرا با بیان اینکه جشن انقلاب به مدت هشت روز در سالن آمفی تئاتر مجتمع فرهنگی وهنری فارابی این اداره برگزار می شود، گفت: ۳۸ کانون فرهنگی و هنری مساجد شهرستان نیز در طول این ایام جشن انقلاب و برنامه های متنوع برگزار می کنند.

وی برگزاری «عصر شعر انقلاب» توسط انجمن شعر و ادب صومعه سرا، نمایشگاه عفاف و حجاب، مسابقات فرهنگی، هنری و قرآنی، دیدار با خانواده های شهدا و ایثارگران، اجرای موسیقی سنتی توسط آموزشگاه های آزاد موسیقی شهرستان، اهدای کتاب، تجلیل از هنرمندان نخبه و... را بخشی از برنامه های دهه فجر اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی صومعه سرا اعلام کرد.

صفرپور با اشاره به رسالت اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی در جهت ترویج و تبلیغ فرهنگ اسلامی ایرانی و آرمان های و ارزش های انقلاب اسلامی به نسل جوان، خاطرنشان کرد: تلاش شده تا در قالب برنامه های فرهنگی و هنری اهداف، آرمان و دستاوردهای انقلاب اسلامی را به نسل جوان جامعه انتقال دهیم.