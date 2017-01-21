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۲ بهمن ۱۳۹۵، ۱۴:۳۳

رئیس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر:

آینده روشنی برای دانشگاه علوم پزشکی بوشهر پیش‌بینی می‌شود

آینده روشنی برای دانشگاه علوم پزشکی بوشهر پیش‌بینی می‌شود

بوشهر - رئیس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر گفت: آینده روشنی برای دانشگاه علوم پزشکی بوشهر پیش‌بینی می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا رئیسی ظهر شنبه در نشست شورای فرهنگی که با حضور مدیرکل فرهنگی وزارت بهداشت برگزار شد اظهار داشت: همان‌گونه که در رنکینگ پژوهشی دانشگاه‌های علوم پزشکی، دانشگاه‌های هم تیپ را با هم می‌سنجند در جشنواره‌های فرهنگی وزارت بهداشت نیز باید به ظرفیت و تیپ دانشگاه ها توجه شود تا عدالت در این زمینه بیشتر اجرا شود.

وی بیان داشت: استان بوشهر جزو استان‌های محروم دسته‌بندی می‌شود اما ما این را قبول نداریم و استان بوشهر به لحاظ ثروت‌های خدادادی و همچنین نیروی انسانی از مناطق بسیار برخوردار است.

رئیس شورای فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر افزود: اگر بپذیریم که استان محروم هستیم، برنامه‌ریزی‌ و خودباوریمان در همان حد می‌ماند به همین دلیل از دانشجویان و مجموعه فرهنگی می‌خواهیم که این عنوان را نپذیرند و در حد دانشگاه‌های بزرگ و برخوردار تلاش کنند.

رئیسی گفت: آینده روشنی برای دانشگاه علوم پزشکی بوشهر پیش‌بینی می‌کنم و این را مجموعه‌های فرهنگی دانشگاه به اثبات رساندند و در حوزه‌های مختلف خوب درخشیدند.

وی اظهار داشت: مسئولیت در دانشگاه‌هایی مثل بوشهر نسبت به دانشگاه‌های برخوردار بسیار سنگین‌تر است زیرا امکانات فرهنگی و رفاهی در شهرهای بزرگ و برخوردار در دسترس و فراهم است، اما در شهرهای کوچک، امکانات و فضاهای فرهنگی و ورزشی مناسبی وجود ندارد.

رئیسی تأکید کرد: اگر می‌خواهیم توسعه متوازن داشته باشیم باید دانشگاه‌های نابرخوردار را به طور ویژه ببینیم و وزارت بهداشت باید در زمینه رنکینگ دانشگاه‌ها و در حوزه اعتبارات، نگاه ویژه‌ای به این دسته از دانشگاه‌ها داشته باشد.

در این نشست بنت الهدی دشتی دبیر جشنوار فرهنگی و رقیه جمیری دبیر جشنواره قرآن و عترت دانشگاه هر یک توضیحاتی در باره نحوه اجرای این دو جشنواره در دانشگاه علوم پزشکی بوشهر ارایه دادند.

کد مطلب 3883235

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