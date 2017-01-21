به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا رئیسی ظهر شنبه در نشست شورای فرهنگی که با حضور مدیرکل فرهنگی وزارت بهداشت برگزار شد اظهار داشت: همانگونه که در رنکینگ پژوهشی دانشگاههای علوم پزشکی، دانشگاههای هم تیپ را با هم میسنجند در جشنوارههای فرهنگی وزارت بهداشت نیز باید به ظرفیت و تیپ دانشگاه ها توجه شود تا عدالت در این زمینه بیشتر اجرا شود.
وی بیان داشت: استان بوشهر جزو استانهای محروم دستهبندی میشود اما ما این را قبول نداریم و استان بوشهر به لحاظ ثروتهای خدادادی و همچنین نیروی انسانی از مناطق بسیار برخوردار است.
رئیس شورای فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر افزود: اگر بپذیریم که استان محروم هستیم، برنامهریزی و خودباوریمان در همان حد میماند به همین دلیل از دانشجویان و مجموعه فرهنگی میخواهیم که این عنوان را نپذیرند و در حد دانشگاههای بزرگ و برخوردار تلاش کنند.
رئیسی گفت: آینده روشنی برای دانشگاه علوم پزشکی بوشهر پیشبینی میکنم و این را مجموعههای فرهنگی دانشگاه به اثبات رساندند و در حوزههای مختلف خوب درخشیدند.
وی اظهار داشت: مسئولیت در دانشگاههایی مثل بوشهر نسبت به دانشگاههای برخوردار بسیار سنگینتر است زیرا امکانات فرهنگی و رفاهی در شهرهای بزرگ و برخوردار در دسترس و فراهم است، اما در شهرهای کوچک، امکانات و فضاهای فرهنگی و ورزشی مناسبی وجود ندارد.
رئیسی تأکید کرد: اگر میخواهیم توسعه متوازن داشته باشیم باید دانشگاههای نابرخوردار را به طور ویژه ببینیم و وزارت بهداشت باید در زمینه رنکینگ دانشگاهها و در حوزه اعتبارات، نگاه ویژهای به این دسته از دانشگاهها داشته باشد.
در این نشست بنت الهدی دشتی دبیر جشنوار فرهنگی و رقیه جمیری دبیر جشنواره قرآن و عترت دانشگاه هر یک توضیحاتی در باره نحوه اجرای این دو جشنواره در دانشگاه علوم پزشکی بوشهر ارایه دادند.
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