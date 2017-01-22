آغاز فرآیند اختصاص بودجه تعمیر و تجهیز به دانشگاه ها

احمد معتمدی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: از سوی دولت روند اختصاص بودجه تعمیر و تجهیز دانشگاه ها آغاز شده و بخشی از این بودجه به دانشگاه ها تخصیص داده شده است.

وی افزود: دانشگاه صنعتی امیرکبیر از اوراق قرضه ای که دولت برای بودجه تعمیر و تجهیز دانشگاه ها در نظر گرفته بود استفاده کرده است.

رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر تاکید کرد: مابقی بودجه مربوط به تعمیر و تجهیز دانشگاه صنعتی امیرکبیر نیز مانند دیگر دانشگاه ها پرداخت خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسین امید معاون اداری و مالی وزارت علوم در نشست معاونان اداری و مالی دانشگاه ها اعلام کرده بود که از سوی دولت بودجه ۶۰۰ میلیارد تومانی برای پرداخت هزینه های تعمیر و تجهیز دانشگاه ها در نظر گرفته شده است که به زودی پرداخت خواهد شد.