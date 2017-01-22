تئاتر نسبتی با محافظه کاری ندارد/ اجرای نمایشی زنانه در اسفندماه

محمد رحمانیان نویسنده و کارگردان تئاتر که با نمایش «بیست نمایش کوتاه درباره سلفی» در بخش به علاوه فجر سی و پنجمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر حضور دارد درباره کم و کیف این دوره از جشنواره به خبرنگار مهر گفت: من امسال زیاد از چند و چون جشنواره تئاتر فجر خبر ندارم و نمایشم هم در بخش به علاوه فجر به صحنه می رود اما می دانم که آقای اسدی امتحان اش را به عنوان دبیر جشنواره پس داده و فرد معتدلی هم هست. به همین دلیل معتقدم که وی انتخاب خوبی برای دبیری جشنواره است.

وی ادامه داد: اما از چند و چون کارها چه ایرانی و چه خارجی خبری ندارم چون همزمان هم درگیر این نمایش و هم درگیر اکران فیلم «سینما-نیمکت» بودم و همچنین در کنارش مشغول نگارش چند نمایشنامه نیز هستم. به هر حال امیدوارم و خوشحالم که جشنواره تئاتر فجر یک سال دیگر برپا شده و شنیده ام که آثار خارجی خوبی هم به جشنواره دعوت شده است. امیدوارم در پایان جشنواره بتوانیم مفصل در مورد کم و کیف و ویژگی های آن صحبت کنیم.

رحمانیان در پاسخ به این پرسش که به نظر می رسد به دلیل برخی ملاحظات جشنواره امسال بیشتر از اعتدال به سمت محافظه کاری سوق پیدا کرده است، گفت: در سینما ممکن است این اتفاق افتاده باشد اما فکر نمی کنم در جشنواره تئاتر شاهد چنین ملاحظاتی باشیم چون معتقدم اساسا تئاتر نسبتی با محافظه کاری ندارد چون حتی اگر بی دردترین نمایش را هم بخواهیم اجرا کنیم، می توان مساله های بی شماری در آن پیدا کرد.

کارگردان نمایش «عشقه» یادآور شد: اما این سیاست محافظه کاری را در سینما می بینیم. همانطور که امسال به عینه تعدادی از فیلم های خوب حذف شدند و شاهد این اتفاق در دوره قبل جشنواره بودیم. در این دوره از جشنواره فیلم فجر هیات انتخاب خیلی هیات انتخاب رادیکالی نبود البته رادیکال نه به آن معنا که به هر فیلمی اجازه حضور در جشنواره بدهد اما به هر حال کارگردان هایی مثل کیانوش عیاری و شهرام مکری سرمایه های سینما هستند و نبودشان احساس می شود.

وی متذکر شد: اما خوشبختانه در تئاتر می بینیم که از طیف های مختلف نمایش اجرا می کنند و خوشبختانه در این دو، سه سال اخیر متوجه شدم که شورای ارزشیابی و نظارت دارد ممیزی ها را کم و کمتر می کند که این اتفاق خوبی است و امیدوارم همچنان این رویه ادامه داشته باشد.

این کارگردان تئاتر درباره اجرای «بیست نمایش کوتاه درباره سلفی» توضیح داد: این نمایش یک تجربه کارگاهی است که از ۲۳ دی ماه در تئاتر آفتاب به صحنه رفته و سه اجرا از اول تا سوم بهمن ماه نیز در قالب بخش به علاوه فجر جشنواره دارد. این نمایش یک تجربه آموزشی از هنرجویان کلاس های بازیگری من و مهتاب نصیرپور است که یک سال و نیم شکل گرفت و بعد تعداد دیگری نیز به گروه اضافه شدند. از آنجایی که کلاس، کلاس جوانی بود بنابراین درباره موضوعی صحبت کردیم که مساله نسل جوان است و از منظرهای مختلف به آن پرداختیم.

کارگردان نمایش «اسب ها» تصریح کرد: این ۲۰ نمایش، ۲۰ پنجره کوچک بودند که همگی به یک منظر باز می شدند که آن منظر پدیده ای به اسم سلفی بود. ما ابتدا از یکی، دو نمایشنامه کوتاه شروع کردیم و بعد به تدریج در طول این یک سال به ۲۰ نمایشنامه رسیدیم. خوشحالم که بچه ها می توانند بخشی از توانایی هایشان را در این کار ارائه دهند و امیدوارم که تئاتر آینده ما تئاتر جوانان این نمایش و جوانانی که در دیگر کلاس های آموزشی مثل کلاس های سیما تیرانداز آموزش می بینند، باشند چون اعتقاد راسخ دارم که تئاتر فردا متعلق به این جوانان است نه متعلق به ما.

وی متذکر شد: الان وقت آن است که نیروهای جدید، بازیگران، نمایشنامه نویسان و کارگردانان تازه نفس وارد تئاتر شوند همانطور که در همین ۱۰ سال اخیر تعداد زیادی کارگردان و بازیگر خوب وارد این عرصه شده اند و من همه این ها را به فال نیک می گیرم و امیدوارم این اتفاق مستمر باشد.

رحمانیان درباره فعالیت های جدیدش در تئاتر و سینما گفت: در سینما که فعلا دارم دوران تنبیهی ام را می گذرانم. فیلمنامه ای درباره معجزه ارائه دادم اما شنیده ام که در شورا گفته اند که به معجزه اعتقادی ندارند و فیلمنامه را رد کرده اند در حالی که این موضوع را از خودم نساخته ام و بسیاری از فیلمسازان بزرگ دنیا مثل اینگمار برگمان در فیلم «چشمه باکرگی» درباره معجزه حرف زده اند اما اگر به نظر این آقایان معجزه مساله ای خرافی است من دیگر حرفی برای گفتن ندارم.

این هنرمند ادامه داد: اما درباره تئاتر همچنان درصدد اجرای نمایش «صدام» هستم که فکر می کنم در همین چند روز آینده به نتیجه برسد. چند نمایشنامه دیگر نیز در دست دارم که اسفند ماه یکی از آن ها را به صحنه خواهم برد. ممکن است این اجرا در تماشاخانه کنش معاصر و یا در یک تماشاخانه تازه تاسیس دیگر باشد. اسم کار هنوز مشخص نیست اما با تعدادی از بازیگران صحبت کرده ام.

وی در پایان صحبت هایش درباره بازیگران این نمایش توضیح داد: متاسفانه مهتاب نصیرپور را در این اجرا در اختیار ندارم چون وی سر یک پروژه سینمایی به کارگردانی محمدعلی باشه آهنگر است اما با دوستان دیگری مثل بهنوش طباطبایی، بهناز جعفری و سیما تیرانداز صحبت کرده ام و متن را بر اساس حضور این بازیگران می نویسم.

نمایش «بیست نمایش کوتاه درباره سلفی» نوشته و کارگردانی محمد رحمانیان از اول، دوم و سوم بهمن ماه در بخش به علاوه فجر جشنواره تئاتر فجر ساعت ۱۹ در تئاتر آفتاب به صحنه می رود.