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۲ بهمن ۱۳۹۵، ۱۴:۴۱

استاندار مازندران شهادت آتش نشانان حادثه پلاسکو را تسلیت گفت

استاندار مازندران شهادت آتش نشانان حادثه پلاسکو را تسلیت گفت

ساری - استاندار مازندران با صدور پیامی حادثه تلخ آتش سوزی ساختمان پلاسکو و شهادت آتش‌نشانان فداکار کشورمان را تسلیت گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، در پیام تسلیت ربیع فلاح جلودار استاندار مازندران آمده است: حادثه تلخ فروریختن ساختمان پلاسکو در تهران و شهادت جمعی از بهترین فرزندان فداکار آتش نشان موجب تأثر و تألم شد.

در این حادثه جانسوز آتش نشانان شجاع ایرانی اوج ایثار، گذشت، فداکاری و احساس مسئولیت را در برابر چشم ملت بزرگ ایران و جهانیان به نمایش گذاشته و برای حفظ جان و مال مردم از همه چیز خود گذشتند.

اینجانب ضمن عرض تسلیت شهادت این قهرمانان حماسه آفرین و مهرورزان جاوید برای آن عزیزان سفر کرده علو درجات و برای بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل و برای مجروحان ایثارگر آرزوی صبر و سلامتی می‌کنم.

حادثه آتش سوزی ساختمان پلاسکو در تهران سبب ریزش و تخریب آن و شهادت و مصدومیت شماری از آتش نشان شده است.

کد مطلب 3883251

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