مسجد مدرسه حیدریه قزوین هویت شهری ارزشمندی است

به گزارش خبرنگار مهر، چهارمین کنگره تاریخ معماری و شهرسازی ایران با حضور محمد حسین طالبیان معاون میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور، حمیده چوبک، ناصر نوروززاده چگینی، باستان شناس، جمعی از تشکل های مردمی دوستدار میراث فرهنگی در سالن بهشتی قزوین برگزار شد.

ناصر نوروز زاده چگینی در این نشست تخصصی در خصوص کاوشهای باستانی در بنای تاریخی مسجد مدرسه حیدریه قزوین اظهارداشت:در مطالعه میراث معنوی بافت شهری قزوین می توان با جرات گفت قزوین شهر نجیبی است که با این که نقش مهمی در تاریخ داشته اما آنگونه که باید مورد توجه قرار نگرفته است.

وی افزود: مناطق مختلف شهر قزوین مملو از آثار ارزشمندی است که نباید بگذاریم با بی مهری مورد تخریب قرار گیرد و هویت شهری آن خدشه دار شود.

نوروز زاده چگینی تصریح کرد: سفر به گذشته موجب می شود تا از تجربه نیاکان بهره گرفته و مسیر خود را بخوبی مشخص کرده و بتوانیم از بحرانها به سلامت عبور کنیم.

این باستان شناس یادآورشد: در تاریخ نگاری دوره معاصر هم افراد شاخصی داریم که توانسته اند جای بزرگان از دست رفته را جبران کنند و باید با بهره گیری از اندوخته های آنها برای رسیدن به هدف یعنی صیانت از بناهای تاریخی برنامه ریزی کنیم.

چگینی اظهارداشت: مسجد، مدرسه حیدریه قزوین اثر بسیار ارزشمندی است که برای حفاظت از این بنای قدیمی باید بتوانیم محدوده اطراف را نیز در یک کاوش مورد بررسی قرار دهیم.

وی اضافه کرد: در کنار مسجد آثاری مربوط به دوره قبل از سلجوقی کشف شده که باید تسلسل آن مورد مطالعه قرار گیرد تا به نتیجه برسیم.

این باستان شناس گفت: در محلی که مدرسه حیدریه قرار دارد برای کاوش مشکل نداریم اما در کنار لبه شرقی مسجد نیازمند مطالعه بیشتر هستیم که شناسایی حمام و آب انبار در اولویت است.

وی اضافه کرد: آثار دوره سلجوقی، قاجار و پهلوی در مدرسه حیدریه دیده می شود که می توانیم آنها را حفظ کرده و به یک اثر هویتی شهر تبدیلش کنیم.

نوروز زاده چگینی بیان کرد: دراین کاوش سفال هایی پیدا شده که حتی مربوط به دوره آل بویه است که حجم زیادی را شامل می شود.

وی بیان کرد: انجام پژوهش برای حفاظت از اثار تاریخی ضرورتی اجتناب ناپذیر است تا نتیجه کار بهتر شود.

چگینی تصریح کرد: ۱۶ هزار قطعه سفال از این بنای تاریخی بدست آمده که سند ارزشمندی در استفاده ازاین مصالح در تاریخ شهر قزوین است.