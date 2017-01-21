به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان بسیج سازندگی سپاه امام صادق (ع)، ذوالفقار عباسی‌فر در جلسه کمیته عشایری و روستایی ستاد دهه فجر استان بوشهر با بیان این نکته که در ماه‌های پایانی سال باید ببینیم رویکرد برنامه‌های ما تا چه اندازه به شعار سال نزدیک شده است، اظهار داشت: نگاه ما و برنامه‌هایی که در دست اقدام داریم حرکت به سمت فرمایشات مقام معظم رهبری است.

وی با اشاره به این موضوع که هر اقدامی که بخواهیم انجام بدهیم باید ابتدا گفتمان سازی آن انجام بگیرد و افکار عمومی نسبت به موضوع آگاه شوند، تصریح کرد: بسیج سازندگی در بحث گفتمان سازی فرمایشات مقام معظم رهبری از ظرفیت گروه های جهادی در برهه های مختلف تعطیلات تابستانی، تعطیلات نوروز، ایام الله دهه فجر استفاده می‌کند.

وی ماموریت بسیج سازندگی را هدایت، حمایت و پشتیبانی از اقشار مختلف بسیج عنوان کرد و اظهار داشت: از دیگر ماموریت‌های ما اعزام تیم‌های متخصص پزشکی به مناطق محروم است که با توفیق الهی اکنون تیمی متخصص از پزشکان بسیجی استان در روستای محمد صالحی شهرستان گناوه مشغول خدمت رسانی به مردم هستند.

عباسی‌فر ضمن اعلام آمادگی سازمان بسیج سازندگی استان برای خدمت‌رسانی به مردم در نقاط محروم و دورافتاده استان بوشهر تصریح کرد: بسیج سازندگی استان این آمادگی را دارد تا تیم‌های متخصص خود را برای خدمات رسانی به مناطق محروم و کم‌برخوردار اعزام کند که این کار را ما در دهه فجر در دستور کار داریم.

وی گفت: گروه‌های جهادی و دانشجویی ما هم در حوزه خدمات رسانی به مناطق محروم فعالیت می کنند و هم در حوزه گفتمان سازی اقتصاد مقاومتی تلاش می‌کنند.

مسئول سازمان بسیج سازندگی استان اظهار داشت: دومین ماموریت مهم ما بستر سازی در زمینه اقتصاد مقاومتی است. اعتقاد داریم اگر بخواهیم اقتصاد مقاومتی تحقق پیدا کند روستا اصلی ترین سنگر اقتصادی است که ما باید زیر ساخت های فرهنگی، علمی، اقتصادی، آموزشی و ورزشی را آماده کنیم که هم اکنون این اقدامات در حال اجراست.

عباسی فر با اشاره به اقدامات سازمان بسیج سازندگی استان در حوزه محرومیت زدایی، ادامه داد: در روستاهای محروم و کم برخوردار اقدام به ساخت خانه بهداشت، خانه عالم، مسجد، حسینیه، مدرسه عشایری و آب انبار هایی در مناطق عشایری شده است که برخی موارد هم اکنون در حال ساخت هستند که در آینده نزدیک به بهره برداری می رسند.

وی با بیان این که تاکنون برای رفع مشکل مسکن نیازمندان روستایی با همکاری کمیته امداد امام خمینی(ره) ۵۰ واحد مسکونی در مناطق مختلف ساخته شده است، اظهار داشت: در روستای شول از توابع شهرستان گناوه ۱۶ واحد مسکن نیازمندان هر کدام به متراژ ۵۰ متر با نظارت بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و معرفی کمیته امداد امام خمینی(ره) ساخته شده که در آینده بهره برداری و به متقاضیان تحویل داده خواهد شد.

عباسی‌فر با اشاره به ماموریت سوم سازمان بسیج سازندگی استان در زمینه اقتصاد مقاومتی و اشتغال زایی جوانان، گفت: در حوزه های مختلف کشاورزی و دام پروری از جوانانی که علاقمند به فعالیت در بحث اشتغال‌زایی و کارآفرینی هستند حمایت و پشتیبانی می‌کنیم و تسهیلاتی پرداخت می‌شود تا زمینه اشتغال خود و جوانان جویای کار را فراهم کنند.

وی در پایان با یادآوری این موضوع که ما هیچ‌گاه به دنبال موازی کاری نیستیم اظهار داشت: تلاش می‌کنیم تمام فعالیت‌هایی که سازمان بسیج سازندگی استان در دست انجام دارد از توان فنی، تخصصی و کارشناسی دستگاه های بهره بردار از جمله سازمان جهاد کشاورزی استان، دانشگاه علوم پزشکی، کمیته امداد امام خمینی(ره)، اداره امور عشایری و دیگر سازمان های مرتبط استفاده کنیم.