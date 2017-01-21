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۲ بهمن ۱۳۹۵، ۱۵:۱۹

آیت الله نوری همدانی:

آسیب‌هایی که انقلاب را تهدید می‌کند باید شناسایی شود

آسیب‌هایی که انقلاب را تهدید می‌کند باید شناسایی شود

قم - یکی از مراجع تقلید گفت: باید آسیب‌هایی که این انقلاب را تهدید می‌کند را بشناسیم و به دیگران بشناسانیم.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله العظمی حسین نوری همدانی ظهر شنبه در دیدار اعضای برگزاری همایش حوزه انقلابی که در دفتر این مرجع تقلید برگزار شد، اظهار داشت: انقلاب اسلامی ایران بسیار مهم است و نباید این انقلاب را با انقلاب‌های دیگر مقایسه کرد.

وی بیان کرد: انقلاب اسلامی، دینی و مذهبی است و باید ثمرات، برکات، آثار و همچنین آسیب‌هایی که این انقلاب را تهدید می‌کند را بشناسیم و به دیگران بشناسانیم.

استاد سطوح عالی حوزه عنوان کرد: لازم است در حوزه جلسات پرشکوه با حضور مراجع تقلید و اساتید حوزه در خصوص موضوع انقلاب اسلامی و انقلابی بودن حوزه‌ها برگزار شود و در آن افرادی سخن بگویند که سابقه انقلابی داشته باشد و نیاز نیست فردی از خارج از کشور برای این کار دعوت شود.

وی بیان داشت:‌ با برگزاری چنین جلساتی می‌توان در برابر ابرقدرت‌ها مقاومت کرد وگرنه دشمنان ما را نابود می‌کنند.

آیت الله نوری همدانی ادامه داد: لازم است این گونه جلسات باشکوه و عظمت برگزار شود زیرا موضوع انقلاب بسیار مهم است و صدا و سیما نیز باید این جلسات را انعکاس دهد اما متأسفانه این مسئله کمرنگ است.

بارها گفته‌ایم اخذ دیرکرد حرام است

وی افزود: درخصوص بانک‌ها بارها اعلام کرده‌ایم که اخذ دیرکرد حرام است و نباید بابت وامی که بانک می‌دهد دیرکرد دریافت کند اما کسی گوش نمی‌دهد.

این مفسر قرآن کریم اظهار داشت: مسئله گرانی و مشکلات اقتصادی و فقر باید عنوان شود و بهترین مکان برای بیان این مشکلات در حوزه علمیه است.

آیت الله نوری همدانی عنوان داشت:‌ حوزه زنده و پویا است و باید برای بیان مشکلات کشور وارد میدان شود و افراد نباید حرف و سخن حوزه را قبول نکنند.

کد مطلب 3883257

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    نظرات

    • طاهره IR ۱۵:۳۰ - ۱۳۹۵/۱۱/۰۲
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      کو گوش شنوا بانک ملت از ما برای 5 میلیون وام 22 میلیون پس گرفته تازه میگه باید بازم 4 میلیون دیگه ام بدین یعنی اگه از شیطان پول قرض میکردیم راحت تر بود پس دادنش .شیره جون آدمو میخورن

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