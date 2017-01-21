به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله العظمی حسین نوری همدانی ظهر شنبه در دیدار اعضای برگزاری همایش حوزه انقلابی که در دفتر این مرجع تقلید برگزار شد، اظهار داشت: انقلاب اسلامی ایران بسیار مهم است و نباید این انقلاب را با انقلاب‌های دیگر مقایسه کرد.

وی بیان کرد: انقلاب اسلامی، دینی و مذهبی است و باید ثمرات، برکات، آثار و همچنین آسیب‌هایی که این انقلاب را تهدید می‌کند را بشناسیم و به دیگران بشناسانیم.

استاد سطوح عالی حوزه عنوان کرد: لازم است در حوزه جلسات پرشکوه با حضور مراجع تقلید و اساتید حوزه در خصوص موضوع انقلاب اسلامی و انقلابی بودن حوزه‌ها برگزار شود و در آن افرادی سخن بگویند که سابقه انقلابی داشته باشد و نیاز نیست فردی از خارج از کشور برای این کار دعوت شود.

وی بیان داشت:‌ با برگزاری چنین جلساتی می‌توان در برابر ابرقدرت‌ها مقاومت کرد وگرنه دشمنان ما را نابود می‌کنند.

آیت الله نوری همدانی ادامه داد: لازم است این گونه جلسات باشکوه و عظمت برگزار شود زیرا موضوع انقلاب بسیار مهم است و صدا و سیما نیز باید این جلسات را انعکاس دهد اما متأسفانه این مسئله کمرنگ است.

بارها گفته‌ایم اخذ دیرکرد حرام است

وی افزود: درخصوص بانک‌ها بارها اعلام کرده‌ایم که اخذ دیرکرد حرام است و نباید بابت وامی که بانک می‌دهد دیرکرد دریافت کند اما کسی گوش نمی‌دهد.

این مفسر قرآن کریم اظهار داشت: مسئله گرانی و مشکلات اقتصادی و فقر باید عنوان شود و بهترین مکان برای بیان این مشکلات در حوزه علمیه است.

آیت الله نوری همدانی عنوان داشت:‌ حوزه زنده و پویا است و باید برای بیان مشکلات کشور وارد میدان شود و افراد نباید حرف و سخن حوزه را قبول نکنند.