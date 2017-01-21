۹محله در لرستان بهسازی می شوند/وجود ۲۰۰۰هکتار بافت نابسامان شهری

به گزارش خبرنگار مهر، حبیب الله خجسته پور ظهر امروز در نشست شورای پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان با اشاره به اینکه طلاق، اعتیاد، حاشیه نشینی و نقاط بحرانی مبداء چهار آسیب عمده در جامعه هستند، اظهار داشت: آسیب های دیگر زاییده این آسیب ها هستند.

وی با بیان اینکه در مناطق حاشیه نشین اعتیاد و طلاق بیشتر است، تصریح کرد: تقدم و تاخری در مبارزه با آسیب های اجتماعی نمی توانیم در نظر بگیریم چون همه این آسیب ها به هم پیوسته و متصل هستند.

سرپرست معاونت سیاسی امنیتی استانداری لرستان مساحت بافت های نا بسامان شهری در لرستان را ۲ هزار و ۲۵ هکتار عنوان کرد و گفت: این میزان ۱۶ درصد مساحت محدوده شهری استان را تشکیل می دهد.

خجسته پور با اشاره به اینکه ۹۰۱ هکتار سکونتگاه غیر رسمی و هزار و ۱۲۴ هکتار بافت ناکارآمد میانی و تاریخی در استان وجود دارد، اظهار داشت: ۳۷۰ هزار نفر یعنی ۳۵ درصد جمعیت شهری لرستان در این بافت ها ساکن هستند.

وی با بیان اینکه به جز شهرستان بروجرد که بافت تاریخی دارد در مرکز استان بافت تاریخی به معنای متداول نداریم و بیشتر آن بافت ناکارآمد میانی است، تصریح کرد: دستگاه های معین در این رابطه مشخص شده اند که در کنار ستاد بازآفرینی شهری قرار است برنامه هایی را در راستای رفع بافت های فرسوده و ناکارآمد اجرا کنند.

سرپرست معاونت سیاسی امنیتی استانداری لرستان با اشاره به اینکه ۹ محله در استان مشخص شده که قرار است طی دو برنامه ۵ ساله ششم و هفتم بازآفرینی و بهسازی شوند، افزود: در سطح شهرستان خرم آباد ۳ محله به عنوان منطقه حاشیه ای داریم که همه آسیب های اجتماعی را در این مناطق می توانیم ببینیم بنابراین بحث توانممند سازی این بافت ها طی این سالها شروع شده است.

خجسته پور با بیان اینکه تخریب بافت های فرسوده و ارائه خدمات عمرانی، بهزیستی، کمیته امداد وعلوم پزشکی در این مناطق صورت گرفته است، تصریح کرد: استفاده از سازمان های مردم نهاد در اینجا به کار آمد و در منطقه علی آباد جوانان با سازمانی که ایجاد کرده اند خدمات فرهنگی به مردم ارائه می دهند.

وی ادامه داد: پایگاه های فرهنگی از سوی سپاه و بسیج در این مناطق ایجاد شده و به زنان آموزش های فنی حرفه ای و مشاغل خانگی داده می شود.