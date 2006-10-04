براي حضور در بازيهاي آسيايي مشكلي ندارم/ اميدوارم در دوحه مدال بگيرم

عضو تيم ملي جودو كشورمان در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: در سفر قبلي تيم ملي به اردوي مشترك فرانسه به شدت از ناحيه گردن دچار آسيب ديدگي شدم كه حتي پزشكان احتمال حضور در بازيهاي آسيايي دوحه قطر را بسيار ضعيف عنوان كردند ولي با توكل به خدا و تلاش فراوان مشكلات موجود را پشت سر گذاشتم.

نماينده وزن 81- كيلوگرم تيم ملي جودو ايران افزود: به دليل ادامه كار درمان از مربيان تيم ملي خواستم كه به همراه سنگين وزنها به اردوي لهستان نروم و در تهران ماندم و زير نظر پزشكان كار مداوا را دنبال كردم و اكنون بدون كوچكترين مشكل تمرين مي كنم.

رضاچاه خندق درپايان گفت: با آغاز دور جديد تمرينات تيم ملي جودو همراه با ساير نفرات تمرينات راآغاز مي كنم و تا زمان بازيهاي آسيايي دوحه قطر فقط به تمرين فكر مي كنم و بس! اميدوارم كه با دعاي خير مردم بتوانم در اين مسابقات به مدال دست پيدا كنم.