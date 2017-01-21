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۳ بهمن ۱۳۹۵، ۱:۳۱

ارسال به مرجع حل اختلاف فیبا؛

شکوائیه ۱۵ صفحه ای فدراسیون بسکتبال علیه «درک باورمن »

شکوائیه ۱۵ صفحه ای فدراسیون بسکتبال علیه «درک باورمن »

فدراسیون بسکتبال شکوائیه ای را برای سرمربی پیشین تیم ملی و اقدام وی برای فسخ قراردادش تنظیم کرده تا پس از ترجمه به دو زبان برای مرجع حل اختلاف فدارسیون بین المللی (BAT) ارسال شود.

به گزارش خبرنگار مهر، «درک باورمن» که به منظور سپری کردن تعطیلات کریسمس به آلمان سفر کرده بود، سه هفته پیش قراردادی را با تیم «وورزبورگ» منعقد کرد که تا فصل ۲۰ - ۲۰۱۹ اعتبار دارد. این در حالی بود که وی سال گذشته متعهد به همکاری با فدراسیون بسکتبال ایران برای مدت چهار سال شده بود.

با انجام این اقدام و در واقع فسخ یک طرفه قرارداد توسط باورمن، فدراسیون بسکتبال اقدام به انجام بررسی های حقوقی برای شکایت رسمی و قانونی بر علیه این مربی کرد. این شکایت در قالب ۱۵ - ۱۰ صفحه همراه با ضمائم لازم آماده شده است.

محمود مشحون رئیس فدراسیون بسکتبال روز گذشته طی نشستی با مهدی یوسفی صادقلو، عضو هیات رئیسه فدراسیون و وکیل حقوقی فدراسیون در پرونده درک باورمن، شکوائیه مورد نظر را نهایی کرد. این شکوائیه به دو زبان انگیسی و فرانسه ترجمه شده و پس از آن برای BAT مرجع حل اختلاف فدارسیون بین المللی بسکتبال ارسال خواهد شد.

کد مطلب 3883262
زینب حاجی حسینی

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