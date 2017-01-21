شکوائیه ۱۵ صفحه ای فدراسیون بسکتبال علیه «درک باورمن »

به گزارش خبرنگار مهر، «درک باورمن» که به منظور سپری کردن تعطیلات کریسمس به آلمان سفر کرده بود، سه هفته پیش قراردادی را با تیم «وورزبورگ» منعقد کرد که تا فصل ۲۰ - ۲۰۱۹ اعتبار دارد. این در حالی بود که وی سال گذشته متعهد به همکاری با فدراسیون بسکتبال ایران برای مدت چهار سال شده بود.

با انجام این اقدام و در واقع فسخ یک طرفه قرارداد توسط باورمن، فدراسیون بسکتبال اقدام به انجام بررسی های حقوقی برای شکایت رسمی و قانونی بر علیه این مربی کرد. این شکایت در قالب ۱۵ - ۱۰ صفحه همراه با ضمائم لازم آماده شده است.

محمود مشحون رئیس فدراسیون بسکتبال روز گذشته طی نشستی با مهدی یوسفی صادقلو، عضو هیات رئیسه فدراسیون و وکیل حقوقی فدراسیون در پرونده درک باورمن، شکوائیه مورد نظر را نهایی کرد. این شکوائیه به دو زبان انگیسی و فرانسه ترجمه شده و پس از آن برای BAT مرجع حل اختلاف فدارسیون بین المللی بسکتبال ارسال خواهد شد.