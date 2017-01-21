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۲ بهمن ۱۳۹۵، ۱۵:۱۷

عضو هیئت رئیسه مجلس؛

مجلس در حوزه قوانین ایمن سازی ورود کند

مجلس در حوزه قوانین ایمن سازی ورود کند

عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی، گفت: وقتی آتش نشانان جانشان را از دست دادند دیگر در مورد عملکرد مثبت شان چه چیزی می توان گفت مگر جز جان انسان چیزی مهم تری هست.

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود پزشکیان با بیان اینکه نواقصی که منجر به بروز این حادثه شده است را باید بررسی و در جهت حذف آنها تلاش کنیم، تصریح کرد: نباید این جوانان متخصص کشته می شدند. نباید به این راحتی جانشان را از دست می دادند. مرگشان ناشی از نبود سیاست های پیشگیرانه است.

وی ادامه داد: بی شک سیستم می توانست کاری کند تا این اتفاق رخ ندهد اما متاسفانه شاهد حادثه رخ داده هستیم.

پزشکیان با تاکید بر اینکه مجلس شورای اسلامی می بایست در زمینه قانون گذاری ها اقدامات لازم انجام دهد و دولت نیز می باید تمهیدات لازم را در نظر بگیرد، خاطرنشان کرد: باید قوانین مان کامل، جامع و شامل باشند تا دیگر شاهد بروز چنین حوادثی نباشیم.  

کد مطلب 3883265
نورا حسینی

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