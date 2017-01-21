همکاری کابل-واشنگتن در همه زمینه ها تداوم خواهد داشت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، «عبدالله عبدالله» رئیس اجرایی دولت افغانستان امروز شنبه اظهار امیدواری کرد که واشنگتن همچنان به حمایت خود از دولت کابل، پایبند باشد.

گفتنی است که این اظهار امیدواری عبدالله بعد از آن صورت می گیرد که «دونالد ترامپ» رئیس جمهوری جدید آمریکا در تماسی ویدئویی با نیروهای آمریکایی مستقر در پایگاهی واقع در شمال کابل، صحبت کرده بود.

ترامپ در این پیام گفته بود: من همه جانبه از شما حمایت می کنم... ما با هم از پس مشکلات بر می آییم... شجاعتی که شما نشان می دهید بی مانند است.

اگرچه ترامپ پس از پیروزی در انتخابات آمریکا با «اشرف غنی» رئیس جمهوری افغانستان به صورت تلفنی گفتگو کرد، اما جزئیاتی در باره اینکه آیا قصدی برای تداوم کمک چند میلیارد دلاری سالانه به افغانستان دارد یا خیر، ارائه نکرد و به همین ترتیب سرنوشت حدود ۹۰۰۰ نیروی آمریکایی که همچنان در افغانستان هستند نیز نامعلوم است.

اما عبدالله در تعبیر پیام ترامپ به نیروهای آمریکایی مستقر در افغانستان، گفت: من پیام رئیس جمهوری آمریکا را مشاهده کردم. وی حمایت خود را از سربازان آمریکایی اعلام کرد که اقدامی خوب و برازنده است. اطمینان دارم که همکاری ما در همه زمینه ها تداوم خواهد داشت.