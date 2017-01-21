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۲ بهمن ۱۳۹۵، ۱۴:۵۴

رئیس هیئت بدمینتون خراسان شمالی:

سومین مرحله مسابقات بدمینتون خراسان شمالی برگزار شد

سومین مرحله مسابقات بدمینتون خراسان شمالی برگزار شد

بجنورد- رئیس هیئت بدمینتون خراسان شمالی گفت: سومین مرحله مسابقات بدمینتون استان با حضور ۳۷ بدمینتون باز برگزار شد.

برات وثوق در گفتگو با خبرنگار مهر بابیان اینکه سومین مرحله مسابقات بدمینتون استان جمعه‌شب برگزار شد اظهار کرد: بدمینتون بازان شهرستان‌های بجنورد، گرمه، جاجرم و شیروان در این رقابت‌ها به مصاف هم رفتند.

وثوق بابیان نتایج این دیدارها افزود: علی همدمی مقدم، عباس وحدانی و جواد احمدی عناوین نخست تا سوم را به خود اختصاص دادند.

وی تصریح کرد: سپهر بزرگمهر نیز از سوی کمیته برگزاری مسابقات به‌عنوان پدیده مسابقات انتخاب شد.

رئیس هیئت بدمینتون استان بابیان اینکه مسابقه در محل سالن تخصصی بدمینتون شهرستان بجنورد برگزارشده اظهار کرد: مرحله سوم رقابت‌های استانی بدمینتون در رده سنی آزاد و در بخش انفرادی برگزار شد.

کد مطلب 3883274

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