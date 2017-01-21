سومین مرحله مسابقات بدمینتون خراسان شمالی برگزار شد

برات وثوق در گفتگو با خبرنگار مهر بابیان اینکه سومین مرحله مسابقات بدمینتون استان جمعه‌شب برگزار شد اظهار کرد: بدمینتون بازان شهرستان‌های بجنورد، گرمه، جاجرم و شیروان در این رقابت‌ها به مصاف هم رفتند.

وثوق بابیان نتایج این دیدارها افزود: علی همدمی مقدم، عباس وحدانی و جواد احمدی عناوین نخست تا سوم را به خود اختصاص دادند.

وی تصریح کرد: سپهر بزرگمهر نیز از سوی کمیته برگزاری مسابقات به‌عنوان پدیده مسابقات انتخاب شد.

رئیس هیئت بدمینتون استان بابیان اینکه مسابقه در محل سالن تخصصی بدمینتون شهرستان بجنورد برگزارشده اظهار کرد: مرحله سوم رقابت‌های استانی بدمینتون در رده سنی آزاد و در بخش انفرادی برگزار شد.