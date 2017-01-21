ناحیه صنعتی نیکویه آماده واگذاری به متقاضیان سرمایه گذاری است

به گزارش خبرنگار مهر، حمید رضا خانپور روز شنبه در دیدار با دبیر کانون رشد و توسعه قاقازان اظهارداشت: خوشبختانه با تامین زیرساختها در ناحیه صنعتی نیکویه قزوین متقاضیان سرمایه گذاری می توانند با استقرار در این ناحیه صنعتی از 13 سال معافیت مالیاتی برخوردار شوند.

وی با اشاره به قیمت پایین زمین در ناحیه صنعتی نیکویه افزود: با توجه به تاکید مقام معظم رهبری در خصوص حرکت در مسیر اقتصاد مقاومتی و حمایت از تولید متقاضیان می توانند با پرداخت 15 درصد از هزینه نقدی حقوق انتفاع و مابقی بصورت 12 قسط سه ماهه در این ناحیه صنعتی سرمایه گذاری کنند.

خانپور از اعلام آمادگی این شرکت در نشست با حضور مسئولان و سرمایه گذاران محلی در خصوص فعال سازی شهرک و جذب سرمایه گذار خبر داد و تصریح کرد: نزدیکی به آزاد راه قزوین، رشت، وجود نیروی انسانی جوان و آماده به کار در جوار ناحیه صنعتی نیکویه مهمترین مزیت این ناحیه صنعتی است.

مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان قزوین یادآورشد: ناحیه صنعتی نیکویه با مساحت 78 هکتار دارای امکاناتی از قبیل راه دسترسی، آب، برق و روشنایی است.

وی بیان کرد: تاکنون در این شهرک بالغ بر 20 میلیارد ریال برای شهرک سازی سرمایه گذاری شده و هم اکنون اراضی این ناحیه صنعتی در حال واگذاری به متقاضیان سرمایه گذاری و کارآفرینان علاقمند است.

در این جلسه مقررشد با هماهنگی بهمن طاهرخانی نماینده مردم تاکستان در مجلس شورای اسلامی، مسدولین محلی و منطقه ای برای جذب سرمایه گذار و تشویق مردم و جلوگیری از مهاجرت جوانان از روستاها به شهر جلسه ای در منطقه برگزار شود.