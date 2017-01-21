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۲ بهمن ۱۳۹۵، ۱۵:۱۳

دقایقی پیش؛

لاریجانی در محل حادثه پلاسکو حضور یافت

لاریجانی در محل حادثه پلاسکو حضور یافت

رئیس مجلس شورای اسلامی دقایقی پیش در محل ساختمان تخریب شده پلاسکو در تهران حضور یافت.

به گزارش خبرنگار مهر، علی لاریجانی دقایقی پیش با حضور در تقاطع خیابان جمهوری اسلامی و فردوسی تهران، از محل حادثه پلاسکو بازدید کرد و در جریان آخرین وضعیت عملیات آواربرداری و امدادرسانی قرارگرفت.

در این بازدید که وزیر کشور و استاندار تهران نیز حضور داشتند، شهردار تهران آخرین وضعیت آواربرداری و امدادرسانی را تشریح کرد.

جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز رئیس مجلس را در این بازدید همراهی می کردند.

بعدازظهر امروز نیز قرار است اعضای سه کمیسیون عمران، اجتماعی و بهداشت و درمان مجلس در محل حادثه پلاسکو حضور یابند؛ این حادثه پیش از ظهر پنجشنبه ۳۰ دیماه و در پی آتش سوزی گسترده در این مجتمع تجاری رخ داد.

کد مطلب 3883300

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