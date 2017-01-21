لاریجانی در محل حادثه پلاسکو حضور یافت

به گزارش خبرنگار مهر، علی لاریجانی دقایقی پیش با حضور در تقاطع خیابان جمهوری اسلامی و فردوسی تهران، از محل حادثه پلاسکو بازدید کرد و در جریان آخرین وضعیت عملیات آواربرداری و امدادرسانی قرارگرفت.

در این بازدید که وزیر کشور و استاندار تهران نیز حضور داشتند، شهردار تهران آخرین وضعیت آواربرداری و امدادرسانی را تشریح کرد.

جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز رئیس مجلس را در این بازدید همراهی می کردند.

بعدازظهر امروز نیز قرار است اعضای سه کمیسیون عمران، اجتماعی و بهداشت و درمان مجلس در محل حادثه پلاسکو حضور یابند؛ این حادثه پیش از ظهر پنجشنبه ۳۰ دیماه و در پی آتش سوزی گسترده در این مجتمع تجاری رخ داد.