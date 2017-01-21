کره جنوبی در صدر اقتصادهای نوآور جهان/سقوط ۱۴ پله ای روسیه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بلومبرگ، شاخص نوآوری اقتصاد کشورهای دنیا را با استفاده از معیارهایی مثل هزینههای تحقیق و توسعه و تمرکز شرکتهای فن آوری پیشرفته رتبهبندی کرده است.
بر این اساس اگرچه فاصله بین نوآورانهترین اقتصادهای دنیا کم شده است اما کره جنوبی همچنان با دریافت بیشترین امتیاز از نظر معیارهایی مثل ثبت اختراعات، آموزش عالی و تولیدات ارزش افزوده در رتبه نخست قرار دارد.
در این رتبه بندی کشورهای نوردیک روند صعودی طی کردهاند؛ به طوریکه سوئد در رده دوم قرار گرفته و فنلاند به دلیل افزایش شرکتهای دارای فنآوری پیشرفته توانسته است در جمع پنج کشور نخست قرار گیرد.
اما روسیه با بیشترین تنزل رتبه به دلیل تحریمهای اعمال شده علیه این کشور و پیامدهای کاهش قیمت انرژی، پس از ۱۴ پله سقوط در مکان ۲۶ قرار گرفته است.
ژاپن نیز به دلیل کاهش ثبت اختراعات با سه پله سقوط در مکان هفتم ایستاده در حالیکه آمریکا مکان نهم را به خود اختصاص داده است.
بر اساس رتبهبندی نوآورانهترین اقتصادهای دنیا کشورهای کره جنوبی، سوئد، آلمان، سوییس، فنلاند، سنگاپور، ژاپن، دانمارک و آمریکا به ترتیب در ردههای اول تا نهم قرار گرفتهاند.
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