پور رهنما: مسیر طولانی و دشواری طی کردم تا به اینجا رسیدم

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون جانبازان و معلولان، مهدی پوررهنما، تکواندو کار ۲۱ ساله ی تیم ملی پاراتکواندو، از سوی وب سایت کمیته بین المللی پارالمپیک به عنوان یکی از ورزشکاران تماشایی معرفی شد که عملکردش تا بازی های پارالمپیک ۲۰۲۰ توکیو مورد توجه خواهد بود.

پوررهنما در خصوص فعالیتش در این رشته گفت: متولد سال ۱۳۷۴ هستم و از سن هفت سالگی در رشته ی تکواندو فعالیت می کنم. توسط پدرم که در رشته ی بوکس فعالیت می کرد، به این رشته هدایت شدم و از کودکی در کنار سایر تکواندو کاران مشغول به یادگیری و تمرین بودم. زمانی که من فعالیتم را آغاز کردم، رشته ای به نام پاراتکواندو وجود نداشت و اگر فردی معلولیت داشت و علاقه مند به این رشته بود، در کنار افراد غیر معلول فعالیت می کرد.

وی افزود: در این سالها مسیر طولانی و دشواری را طی کردم و تلاش کردم قابلیت های خود را در کنار ورزشکاران غیر معلول به نمایش بگذارم اما متاسفانه همیشه به مرحله ی انتخابی تیم ملی که می رسید به دلیل قوانین و مقرراتی که وجود داشت نمی توانستم به عنوان ملی پوش در مسابقات شرکت کنم. این روال تا سال ۱۳۸۸ به طول انجامید و در راستای حرکتی جهانی که برای فعالیت رشته ی پاراتکواندو آغاز شد، در کشورمان نیز برنامه و اعزام هایی مختص به افراد دارای معلولیت فعال در این رشته در نظر گرفته شد و در اولین رویدادی که در سال ۲۰۰۹ برگزار شد، موفق به کسب نشان برنز از مسابقات قهرمانی جهان شدم.

ملی پوش تیم پاراتکواندو خاطر نشان کرد: پس از آن در مسابقات زیادی مانند مسابقات جهانی ترکیه، مسابقات قهرمانی اروپا، مسابقات آسیایی و ... حضور یافتم و در همه ی این رویدادها همیشه روی سکو بودم. در حال حاضر هم در کلاس خودم K۴۴ با فاصله ی زیاد از نفر دوم، در جایگاه نخست جهانی قرار دارم.

پور رهنما پیرامون انتخابش از سوی IPC به عنوان یکی از ورزشکاران تماشایی گفت: در رقابت های نمایشی پاراتکواندو که در حاشیه بازی های المپیک ریو برگزار شد، تنها دو نماینده از این رشته برای مبارزه انتخاب شدند که من و یک ورزشکار از روسیه بود که رقیب من نیز به شمار می آید و هم اکنون در جدول رنکینگ جهانی در جایگاه دوم است. من و این ورزشکار روس مسابقاتی نمایشی را در حاشیه بازی های المپیک برگزار کردیم که من برنده ی این رقابت های بودم و خوشحالم که یکی از نمایندگان پاراتکواندو در این رویداد بزرگ جهانی از کشور ما بود.

وی افزود: تا بازی های پارالمپیک ۲۰۲۰ اگرچه فرصت باقی است اما باید از هم اکنون آماده شد و با برگزاری اردوها و مسابقات تدارکاتی شرایط را برای درخشش ملی پوشان این رشته در اولین حضور رسمی پاراتکواندو در بازی های پارالمپیک ۲۰۲۰ مهیا کرد.