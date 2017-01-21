احتمال بارش برف و باران در استان کرمانشاه/کاهش دمای شبانه

علیمحمد زورآوند در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص آخرین پیش بینی صورت گرفته از وضعیت هوای استان گفت: بر اساس آخرین تحلیل از داده های هواشناسی، موجی ناپایدار، طی امروز و فردا (یکشنبه) جو منطقه را تحت تاثیر خواهد داشت.

وی افزود: این موج که امروز ممکن است در پاره ای نقاط با رگبارهای موقت باران همراه شود، فردا به طور نسبی تقویت شده و ضمن کاهش دمای هوا سبب بارش برف و باران در برخی نقاط از استان خواهد شد.

سرپرست اداره‌کل هواشناسی استان کرمانشاه تصریح کرد: در پی ورود سامانه مذکور، احتمال این بارش ها در مناطق شمال و شرق استان بیشتر به نظر می رسد.

زورآوند گفت: به دنبال این شرایط، از روز دوشنبه تا چهارشنبه، وضعیتی پایدار در منطقه حاکم می شود که مهمترین پیامد آن برای استان، کاهش دمای شبانه و احتمالاً مه (به ویژه در روز دوشنبه) خواهد بود.