موضع گیری ایران مذاکرات آستانه را پیچیده می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، «دیمیتری پسکوف» سخنگوی کاخ کرملین، در اظهاراتی از حضور آمریکا در مذاکرات آستانه استقبال و در عین حال تاکید کرد که موضع گیری ایران، مسئله را پیچیده می کند.

وی در این باره گفت: اوضاع خیلی پیچیده است. شما از حضور ایران به عنوان یک بازیگر بسیار مهم در حل مسئله سوریه آگاه هستید. ایرانیها از حضور آمریکا در مذاکرات آستانه استقبال نمی کنند و این مسئله ای پیچیده برای بازی این چنین دقیق است.

پسکوف ادامه داد: همین مسئله شاید دلیل برخی اختلاف نظرها میان مسکو و تهران باشد. اما، مشخص است که حل معضل سوریه بدون حضور آمریکا غیر ممکن است.

سخنگوی کرملین در پاسخ به امکان توافق مسکو-واشنگتن برای حل بحران سوریه تاکید کرد: این همکاری خواهد بود و نه توافق.

وی در عین حال احتمال حصول هر گونه توافقی در مذاکرات آستانه را که امروز شنبه در پایتخت قزاقستان برگزار می شود، به دلیل تعدد طرفینی که پای میز مذاکره حضور دارند، رد کرد.