دستگیری سارق با کشف ۷۲ فقره سرقت در قزوین

سرهنگ سلمان امیری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: ماموران کلانتری ۱۱ مدرس در پی وقوع چندین فقره سرقت داخل خودرو با تشکیل کارگروه ویژه و انجام تحقیقات فنی موفق به شناسایی یک سارق سابقه دار وحرفه ای شدند.

وی ادامه داد: ماموران با انجام اقدامات اطلاعاتی و بررسی های لازم محل اختفای سارق را شناسایی وبا هماهنگی مقام قضایی در یک اقدام غافلگیرانه وی را دستگیر کردند.

جانشین فرمانده انتظامی استان افزود: در بازرسی از منزل متهم مقادیر زیادی اموال مسروقه از قبیل ۱۴ دستگاه ضبط خودرو، ۱۸ دستگاه انواع گوشی موبایل، ۵۱ عدد چراغ راهنمای خودرو پراید، شش عدد بوق خودرو، تعدادیآچار آلات، ساعت، جک خودرو، دریل، قفل فرمان، و بسیاری اموال و قطعات متعلق به خودرو از منزل وی کشف شد.

سرهنگ امیری اضافه کرد : متهم پس از انتقال به پلیس آگاهی استان در بازجویی فنی کارآگاهان به ۷۲ فقره سرقت داخل و قطعات خودرو در حوزه شهرستان قزوین اعتراف کرد.

وی در پایان تصریح کرد: متهم پس از تشکیل پرونده به مراجع قضایی معرفی و با صدور قرار مناسب روانه زندان شد.