تسهیلات ارزان قیمت به باغداران خسارت دیده مازندران اعطاء می شود

به گزارش خبرنگار مهر، ربیع فلاح جلودار بعدازظهر شنبه در جلسه شورای برنامهریزی و توسعه استان که در سالن شماره یک استانداری برگزار شد، ضمن تسلیت شهادت تنی چند از آتشنشانان کشور که در آتشسوزی ساختمان پلاسکو چهار استانبول تهران و حین امداد، جانعزیز خود را از دست دادند، بر لزوم ایمنسازی ساختمانها تأکید کرد و گفت: امروز ششمین جلسه شورای برنامهریزی در حالی برگزار میشود که سه دستور کار دارد و نخستین درباره تحویل اسناد خزانه هر دستگاه به سازمان مدیریت برنامهریزی استان است.
وی افزود: برای آنکه این اسناد توسط دستگاهها تهیه و تا ساعت ۲۴ امشب آماده برای ارائه به سازمان مدیریت برنامهریزی استان شود میبایست خیلی زودتر از موعد تعیینشده این اسناد تنظیم میشد زیرا با جذب و تخصیص اوراق فرا بورس که آنهم مستلزم ارائه اسناد خزانه به سازمان مدیریت است ادارات میتوانند نسبت به بدهی خود به پیمانکاران اقدام کنند.
استاندار مازندران، بابیان اینکه امروز آخرین فرصت برای تحویل اسناد خزانه توسط دستگاهها بود، ادامه داد: اگر دستگاهی اسناد آن آماده برای ارائه نباشد اوراق آن برگشت دادهشده ولی دستگاهی که اقدام به ارائه اسناد خزانه کردند، اعتبار مربوط را نقدی دریافت خواهند کرد.
فلاح جلودار، در ادامه ضمن تأکید بر تکمیل و تنظیم اسناد خزانه توسط دستگاههای اجرایی استان، گفت: برای اتمام پروژههای عمرانی نیمهکاره استان نیاز به اعتباراتی داریم که با تحویل اسناد خزانه در فرا بورس، سریعاً در حساب دستگاهها مربوطه واریز میشود.
وی، در بخش دیگری ضمن قدردانی از دکتر شاعری نماینده مردم بهشهر و گلوگاه در مجلس شورای اسلامی گفت: با پیگیریهایی که توسط دکتر شاعری صورت گرفت، خوشبختانه سازمان برنامهوبودجه کشور خسارت بلاعوض و تسهیلات ارزانقیمت مصوب کشاورزان و باغداران استان در طی هفته آتی پرداخت میشود.
استاندار مازندران در ادامه متذکر شد: با توجه به اینکه برخی باغداران خسارت زیادی دیدند بایستی از توان دستگاههای نظارتی استفاده کنیم و افرادی که خسارت بیشتری متحمل شدند بایستی در پرداختها در الویت قرار گیرند.
نظر شما