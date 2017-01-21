به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی و اطلاع‌رسانی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، نخستین اجلاس گفت‌وگوهای فرهنگی ایران و جهان عرب، صبح امروز، شنبه ۲ بهمن با حضور متفکرانی از ایران، سوریه، عراق، کویت، لبنان، اردن، الجزایر، بحرین، تونس، عمان و سودان در حسینیه الزهرا (س) آغاز به کار کرد.

جواد عزیز الموسوی، رییس پیشین دانشگاه بغداد و مشاور علمی وزیر علوم عراق در سخنرانی ارایه گزارش خود در آیین افتتاحیه این دور از گفت‌وگوها، ضمن تشکر از سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و دیگر نهادهای دست‌اندرکار، گفت: گفت‌وگوهای فرهنگی ایران و جهان عرب، بهترین و ایده‌آل‌ترین مکانیزم توسعه مناسبات فکری و علمی بین نخبگان ایران و عرب است.

وی به آیه ۱۳ سوره مبارکه الحجرات «یَا أَیُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاکُمْ مِنْ ذَکَرٍ وَأُنْثَی وَجَعَلْنَاکُمْ...» اشاره کرد و گفت: خداوند در این آیه می‌فرماید: ای مردم ما شما را از مرد و زنی آفریدیم و شما را ملت ملت و قبیله قبیله گردانیدیم تا با یکدیگر شناسایی متقابل حاصل کنید در حقیقت ارجمندترین شما نزد خدا پرهیزگارترین شماست بی‏ تردید خداوند دانای آگاه است.

رییس پیشین دانشگاه بغداد در سخنان خود، به محورهای شش کمیسیون مختلف این دور از گفت‌وگوها اشاره و تصریح کرد: محورهای متعددی در راستای برگزاری این دور از گفت‌وگوها حائز بررسی است که از جمله آن می‌توان به مسئله زنان، ادبیات، عقلانیت، اعتدال و رسانه و نقش آن و اطلاع‌رسانی اشاره کرد.

جواد عزیز الموسوی، همکاری بین مؤسسات و نهادهای علمی را یکی از عوامل تحکیم و تقویت گفت‌وگوهای فرهنگی دانست و گفت: گفت‌وگوهای فرهنگی منجر می‌شود که جوامع و کشورها بدون ویرانی و خرابی، همزیستی مسالمت‌آمیز داشته باشند.

نخبگان عرب تحصیلات عالیه خود را در ایران اسلامی می‌گذرانند

وی به امضای تفاهم‌نامه‌ بین مراکز علمی و دانشگاه‌های ایران و عرب جهت توسعه همکاری‌ها اشاره کرد و گفت: امروزه، نخبگان ما تحصیلات عالیه خود را در ایران اسلامی می‌گذرانند. در این مسیر، سفرهای دو ملت بسیار کارساز بوده و توانسته این سطح از روابط را تقویت کند و پیوندهای گفتمان دو کشور را توسعه دهد.

رییس پیشین دانشگاه بغداد در پایان سخنان خود، ضمن تأکید بر اینکه اندیشمندان و متفکران پشتوانه ملت‌ها هستند، گفت: این جمع نیک که امروز گردهم آمدند، اندیشمندان و متفکران ایران و عرب هستند که همفکری و گفت‌وگوهای فرهنگی عامل مستحکمی در روابط آنان خواهد بود.

بنا بر اعلام این خبر، نخستین اجلاس گفت‌وگوهای فرهنگی ایران و جهان عرب، (۲ بهمن ماه) با حضور ابوذر ابراهیمی‌ترکمان، رییس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، حداد عادل، رییس فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی، حسام‌الدین آشنا، مشاور فرهنگی رییس جمهور، حجت‌الاسلام والسلمین سید ابوالحسن نواب رییس دانشگاه ادیان و مذاهب منوچهر متکی، معاون بین‌الملل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی، مسعود فکری، دبیر علمی همایش، محمد مهدی طهرانچی، رییس دانشگاه شهید بهشتی و رییس دبیرخانه گفت‌وگوهای فرهنگی ایران و جهان عرب، مهدی محقق و نمایندگانی از اندیشمندان عرب در حسینیه الزهرای (س) این سازمان افتتاح شد.

در این اجلاس ۸۵ اندیشمند از کشورهای الجزایر، تونس، مصر، مراکش، سوریه، لبنان، عراق، اردن، کویت و عمان حضور دارند که در شش کمیسیون مختلف شامل: ظرفیت‌های علمی ایران و جهان عرب برای تعامل و گفت‌وگوی‌های فرهنگی، روابط فرهنگی و ادبی ایران و جهان عرب و نقش آن در گفت‌وگوی‌های فرهنگی، گفت‌وگوی‌های فرهنگی ایران و جهان عرب در عرصه اعتدال و عقلانیت، رسانه و نقش آن در گفت‌وگوی‌های فرهنگی ایران و عرب، جایگاه زنان اندیشمند ایران و عرب در گسترش تعامل و گفت‌وگوی‌های فرهنگی و همچنین جوانان ایران و جهان عرب و جایگاه آنان در گفت‌وگوی‌های فرهنگی در دانشگاه‌های شهید بهشتی، فردوسی مشهد، علامه طباطبایی، الزهرا (س)، امام خمینی (ره) قزوین و پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی قم، به بیان دیگاه‌های خود خواهند پرداخت.