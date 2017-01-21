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۲ بهمن ۱۳۹۵، ۱۵:۴۷

رییس پیشین دانشگاه بغداد:

نخبگان عرب تحصیلات عالیه خود را در ایران اسلامی می‌گذرانند

نخبگان عرب تحصیلات عالیه خود را در ایران اسلامی می‌گذرانند

رییس پیشین دانشگاه بغداد با تاکید بر این که همکاری بین نهادهای علمی یکی از عوامل تحکیم و تقویت گفت‌وگوهای فرهنگی است، گفت: امروزه، نخبگان ما تحصیلات عالیه خود را در ایران اسلامی می‌گذرانند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی و اطلاع‌رسانی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، نخستین اجلاس گفت‌وگوهای فرهنگی ایران و جهان عرب، صبح امروز، شنبه ۲ بهمن با حضور متفکرانی از ایران، سوریه، عراق، کویت، لبنان، اردن، الجزایر، بحرین، تونس، عمان و سودان در حسینیه الزهرا (س) آغاز به کار کرد.

جواد عزیز الموسوی، رییس پیشین دانشگاه بغداد و مشاور علمی وزیر علوم عراق در سخنرانی ارایه گزارش خود در آیین افتتاحیه این دور از گفت‌وگوها، ضمن تشکر از سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و دیگر نهادهای دست‌اندرکار، گفت: گفت‌وگوهای فرهنگی ایران و جهان عرب، بهترین و ایده‌آل‌ترین مکانیزم توسعه مناسبات فکری و علمی بین نخبگان ایران و عرب است.

وی به آیه ۱۳ سوره مبارکه الحجرات «یَا أَیُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاکُمْ مِنْ ذَکَرٍ وَأُنْثَی وَجَعَلْنَاکُمْ...» اشاره کرد و گفت: خداوند در این آیه می‌فرماید: ای مردم ما شما را از مرد و زنی آفریدیم و شما را ملت ملت و قبیله قبیله گردانیدیم تا با یکدیگر شناسایی متقابل حاصل کنید در حقیقت ارجمندترین شما نزد خدا پرهیزگارترین شماست بی‏ تردید خداوند دانای آگاه است.

رییس پیشین دانشگاه بغداد در سخنان خود، به محورهای شش کمیسیون مختلف این دور از گفت‌وگوها اشاره و تصریح کرد: محورهای متعددی در راستای برگزاری این دور از گفت‌وگوها حائز بررسی است که از جمله آن می‌توان به مسئله زنان، ادبیات، عقلانیت، اعتدال و رسانه و نقش آن و اطلاع‌رسانی اشاره کرد.

جواد عزیز الموسوی، همکاری بین مؤسسات و نهادهای علمی را یکی از عوامل تحکیم و تقویت گفت‌وگوهای فرهنگی دانست و گفت: گفت‌وگوهای فرهنگی منجر می‌شود که جوامع و کشورها بدون ویرانی و خرابی، همزیستی مسالمت‌آمیز داشته باشند.

نخبگان عرب تحصیلات عالیه خود را در ایران اسلامی می‌گذرانند

وی به امضای تفاهم‌نامه‌ بین مراکز علمی و دانشگاه‌های ایران و عرب جهت توسعه همکاری‌ها اشاره کرد و گفت: امروزه، نخبگان ما تحصیلات عالیه خود را در ایران اسلامی می‌گذرانند. در این مسیر، سفرهای دو ملت بسیار کارساز بوده و توانسته این سطح از روابط را تقویت کند و پیوندهای گفتمان دو کشور را توسعه دهد.

رییس پیشین دانشگاه بغداد در پایان سخنان خود، ضمن تأکید بر اینکه اندیشمندان و متفکران پشتوانه ملت‌ها هستند، گفت: این جمع نیک که امروز گردهم آمدند، اندیشمندان و متفکران ایران و عرب هستند که همفکری و گفت‌وگوهای فرهنگی عامل مستحکمی در روابط آنان خواهد بود.

بنا بر اعلام این خبر، نخستین اجلاس گفت‌وگوهای فرهنگی ایران و جهان عرب، (۲ بهمن ماه) با حضور ابوذر ابراهیمی‌ترکمان، رییس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، حداد عادل، رییس فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی، حسام‌الدین آشنا، مشاور فرهنگی رییس جمهور، حجت‌الاسلام والسلمین سید ابوالحسن نواب رییس دانشگاه ادیان و مذاهب منوچهر متکی، معاون بین‌الملل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی، مسعود فکری، دبیر علمی همایش، محمد مهدی طهرانچی، رییس دانشگاه شهید بهشتی و رییس دبیرخانه گفت‌وگوهای فرهنگی ایران و جهان عرب، مهدی محقق و نمایندگانی از اندیشمندان عرب در حسینیه الزهرای (س) این سازمان افتتاح شد.

در این اجلاس ۸۵ اندیشمند از کشورهای الجزایر، تونس، مصر، مراکش، سوریه،  لبنان، عراق،  اردن، کویت و عمان حضور دارند که در شش کمیسیون مختلف شامل: ظرفیت‌های علمی ایران و جهان عرب برای تعامل و گفت‌وگوی‌های فرهنگی، روابط فرهنگی  و ادبی ایران و جهان عرب و نقش آن در گفت‌وگوی‌های فرهنگی، گفت‌وگوی‌های فرهنگی ایران و جهان عرب در عرصه اعتدال و عقلانیت، رسانه و نقش آن در گفت‌وگوی‌های فرهنگی ایران و عرب، جایگاه زنان اندیشمند ایران و عرب در گسترش تعامل و گفت‌وگوی‌های فرهنگی و همچنین  جوانان ایران و جهان عرب و جایگاه آنان در گفت‌وگوی‌های فرهنگی در دانشگاه‌های شهید بهشتی، فردوسی مشهد، علامه طباطبایی، الزهرا (س)، امام خمینی (ره) قزوین و پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی قم، به بیان دیگاه‌های خود خواهند پرداخت.

کد مطلب 3883313
خداداد خادم

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