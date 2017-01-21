۱۵ هکتار از اراضی محمدشهر کرج رفع تصرف شد

بابک مرعشی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در راستای اجرای احکام قطعی و تبصره دو ماده ۱۰ قانون کاربری اراضی، زراعی و باغی و طبق دستور دادستانی کرج پانزده هکتار از اراضی کرج آزادسازی شد.

وی در ادامه با اشاره به اینکه اراضی مذکور دیوارکشی شده بود، گفت: اجرای حکم با حضور نماینده دادستان، نیرو انتظامی و کارکنان شهرداری انجام شد.

مدیرامور اراضی شهرستان کرج به برخورد جدی با ساخت سازهای غیرمجاز در کرج اشاره کرد و صدور مجوز و پروانه ساخت برای تأمین و واگذاری خدمات و تاسیسات زیربنایی از سوی ادارات خدمات رسان و مراجع صدور جواز در اراضی حریم شهر و خارج از بافت روستاها را مستلزم طی کردن مسیرهای قانونی دانست.

مرعشی تاکید کرد: شهروندان می توانند مراحل قانونی را پس از تایید و موافقت کمیسیون تبصره یک ماده ۱۰ قانون که ضرورت تغییر کاربری را مجاز دانسته است، اقدام به دریافت مجوز و ساخت و ساز کنند.

مرعشی به برخورد جدی با متخلفانی که بدون مجوز اقدام به ساخت و ساز غیر مجاز می کنند اشاره کرد و گفت: همه در برارب قانون باید پاسخگو باشند.