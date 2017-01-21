۱۰۰ واحد تولیدی در استان تسهیلات رونق تولید دریافت کرده اند

به گزارش خبرنگار مهر، مجید محنایی بعد از ظهر شنبه در جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید افزود: میانگین مبلغ پرداخت شده برای هر واحد ۱۰ میلیارد ریال است.

محنایی گفت: ستاد تسهیل و رفع موانع تولید دستاوردها و خروجی های مناسبی داشته است.

محنایی با بیان اینکه برخی از بانک ها همکاری لازم را در زمینه پرداخت تسهیلات رونق تولید ندارند، تاکید کرد: تعدادی از بانک ها همکاری خوبی در این زمینه داشته اند که قابل تقدیر است.

وی افزود: همکاری بیشتر و بهتر بانک ها برای پرداخت تسهیلات رونق تولید لازم است.

محنایی گفت: تعدادی از بانکـهایی که متعهد به پرداخت تسهیلات شدند تاکنون اقدام لازم در این راستا انجام نداده اند که این مسئله جای دفاع از بانک های متولی را باقی نمی گذارد.