  1. استانها
  2. کهگیلویه و بویراحمد
۲ بهمن ۱۳۹۵، ۱۵:۳۴

معاون اقتصادی و توسعه منابع استانداری کهگیلویه و بویراحمد:

۱۰۰ واحد تولیدی در استان تسهیلات رونق تولید دریافت کرده اند

۱۰۰ واحد تولیدی در استان تسهیلات رونق تولید دریافت کرده اند

یاسوج- معاون اقتصادی و توسعه منابع استانداری کهگیلویه و بویراحمد گفت: ۱۰۰ واحد تولیدی در سال جاری تسهیلات رونق تولید دریافت کرده اند.

به گزارش خبرنگار مهر، مجید محنایی بعد از ظهر شنبه در جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید افزود: میانگین مبلغ پرداخت شده برای هر واحد ۱۰ میلیارد ریال است.

محنایی گفت: ستاد تسهیل و رفع موانع تولید دستاوردها و خروجی های مناسبی داشته است.

محنایی با بیان اینکه برخی از بانک ها همکاری لازم را در زمینه پرداخت تسهیلات رونق تولید ندارند، تاکید کرد: تعدادی از بانک ها همکاری خوبی در این زمینه داشته اند که قابل تقدیر است.

وی افزود: همکاری بیشتر و بهتر بانک ها برای پرداخت تسهیلات رونق تولید لازم است.

محنایی گفت: تعدادی از بانکـهایی که متعهد به پرداخت تسهیلات شدند تاکنون اقدام لازم در این راستا انجام نداده اند که این مسئله جای دفاع از بانک های متولی را باقی نمی گذارد.

کد مطلب 3883336

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها