به گزارش خبرنگار مهر، وزارت نیرو امروز با انتشار گزارشی درباره آخرین وضعیت بارشها در سال جاری آبی کشور، اعلام کرد: ارتفاع ریزشهای جوی از ابتدای مهرماه امسال تا امروز (شنبه ۲ بهمن ماه) به ۵۶ میلیمتر رسید.
بیشترین بارش در حوضه آبریز خلیج فارس و دریای عمان مربوط به حوضه آبریز بندرعباس سد یج با ۲۳ میلیمتر بارش بوده که این حوضه در سال آبی گذشته در مدت مشابه هیچگونه بارشی نداشته است.
کمترین ارتفاع بارشها در حوضه آبریز خلیج فارس و دریای عمان مربوط به حوضههای مرزی غرب، کرخه، حله رود و رودخانههای کوچک، کاریان و خنج صفر میلیمتر ثبت شده است.
حوضههای آبریز رودخانههای بلوچستان نیز از ابتدای سال آبی جاری تا دوم بهمن ماه شاهد ۱۸ میلیمتر بارش، کارون بزرگ و جراحی و زهره، سه میلیمتر و کل مهران و مسیلهای جنوبی نیز در تاریخ یاد شده شاهد یک میلیمتر بارش بودهاند.
در مجموع حجم بارشهای کشور از اول مهر تا پایان دوم بهمن ماه امسال معادل ۹۲ میلیارد و ۲۹ میلیون مترمکعب بوده است. این مقدار بارندگی نسبت به میانگین دورههای مشابه درازمدت، ۹۹ میلیمتر، ۴۳ درصد کاهش و نسبت به دوره مشابه سال آبی گذشته، ۱۲۸ میلیمتر حدود ۵۶ درصد کاهش داشته است.
نظر شما