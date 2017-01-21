شترهای کشور شناسنامه دار می شوند

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از جهادکشاورزی هرمزگان، حسن رکنی در دومین کنگره ملی شتر در بندرعباس بیان داشت: در کشور بیش از ۱۷۰ هزار نفر شتر وجود دارد که ظرفیت مناسبی برای توسعه صنعت شترداری می تواند ایجاد کند.

رکنی افزود :با توجه به اینکه شتر حیوانی است که بدون ساربان توان پیمودن بیابانها را دارد تاکنون ۱۰هزار نفر شتر به سیستم میکروچیپ مجهز شده اند. سیستم میکرو چیپ امکان ردیابی شتر را در بیابانها مهیا می کند.

رکنی با اشاره به اینکه ۲۲ استان کشور مستعد پرورش شتر هستند اظهار داشت : سالیانه ۵ هزار تن گوشت شتر و ۱۸هزارتن شیر شتر در کشور تولید می شود. کشور ظرفیت تولید ۴۰ هزارتن شیر شتر را دارد.

رکنی اظهار داشت: استان هرمزگان با توجه به نزدیکی به کشورهای حاشیه خلیج فارس توان صادرات شتر و محصولات آن را به این کشورها دارد. در سال گذشته حدود ۳۰۰ نفر شتر به کشورهای مختلف صادر شد.

در ادامه این همایش رئیس موسسه تحقیقات واکسن وسرم سازی کشور گفت: در راستای ساخت واجرای آزمایشگاه رفرنس بیماری های شتر، اعتباری بالغ بر ۱۰۰ میلیون تومان در سال ۹۵و۹۶ اختصاص داده می شود.

دکتر کهرام افزود: همچنین ۱۰۰میلیون تومان برای امر توسعه تحقیقات در مورد شتر در اختیار بخش های تحقیقاتی ، موسسات و دانشگاههایی که مرتبط با شتر فعالیت می کنند اختصاص داده می شود.