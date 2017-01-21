کنگره علمی تاریخ معماری و شهرسازی در چهارمحال وبختیاری برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، کنگره علمی تاریخ معماری و شهرسازی ایران پیش از ظهر شنبه با حضور مسئولان، کارشناسان معماری و محققان در چهارمحال وبختیاری برگزار شد.

معاون میراث فرهنگی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری چهارمحال و بختیاری در این کنگره اظهار داشت: این کنگره علمی به مدت دو روز در شهرکرد مرکز استان چهارمحال و بختیاری برگزار می شود.

مصطفی هادی پور عنوان کرد: این کنگره علمی با هدف حفاظت از میراث فرهنگی و حفظ معماری تاریخی در این استان برگزار می شود.

وی عنوان کرد: به این همایش ۴۳ مقله در بخش های مختلف معماری از جمله سازه در تاریخ معماری و شهرسازی، میراث معماری و شهرسازی مدرن، میراث آب و کشاورزی، میراث فرهنگی ناملموس و راه های ارتباطی فرهنگی و عناصر وابسته و... ارسال شده است.

معاون میراث فرهنگی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری چهارمحال و بختیاری ادامه داد: باید زمینه برای همکاری دانشگاه ها و مراکز علمی در راستای حفاظت از آثار تاریخی فراهم شود.

وی ادامه داد: محققان باید در راستای بخش های معماری سنتی و مدرن امروزی پژوهش کنند و تلاش کنند که زمینه برای پیوند بین این دو معماری ایجاد کنند.