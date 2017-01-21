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۲ بهمن ۱۳۹۵، ۱۵:۴۸

برانکو ایوانکوویچ:

ماجرای ساختمان پلاسکو یک فاجعه بود/ آتش‌نشانها قهرمان هستند

ماجرای ساختمان پلاسکو یک فاجعه بود/ آتش‌نشانها قهرمان هستند

سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس که در یکی از ایستگاه های آتش نشانی حضور یافت و از فداکاری آتش نشان ها تقدیر کرد گفت: امیدوارم اتفاقی شبیه به فاجعه پلاسکو دیگر تکرار نشود.

به گزارش خبرنگار مهر، برانکو ایوانکوویچ که پس از تمرین امروز پرسپولیس برای همدردی با آتش نشان ها بعد از اتفاقات رخ داده در ساختمان پلاسکو به آتشنشانی ایستگاه ۲۷ رفته بود، در جمع خبرنگاران گفت: فاجعه ای بزرگتر از این نمی توانست شکل بگیرد. آتش نشان ها قهرمان هستند و جانشان را برای مردم دادند.

وی افزود: یکبار دیگر بابت این فاجعه تسلیت می گویم و امیدوارم دیگر تکرار نشود. شغل آتش نشانی خطیر است و همیشه در معرض خطر هستند.

سرمربی پرسپولیس از صحبت درباره دیگر موضوعات خودداری و اعلام کرد که در نشست خبری فردا پیش از بازی با گسترش فولاد به سئوالات خبرنگاران پاسخ خواهد داد.

کد مطلب 3883348

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