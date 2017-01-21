به گزارش خبرنگار مهر، احمد طیبیان بعد از ظهر شنبه در مراسم افتتاح چهل و ششمین جشنواره استانی فیلم رشد در شهرستان دشتی اظهار داشت: برگزاری فعالیتهای هنری و علمی و جشنوارههای گوناگون و متنوع را میتوان یکی از مهمترین رخدادهای هنری در مجموعه آموزش و پرورش عنوان کرد.
وی افزود: در این میان جشنواره بین المللی فیلم رشد به عنوان یکی از قدیمیترین و تاثیرگذارترین برنامهها است که میان مخاطبان خاص خود یعنی دانش آموزان، معلمان و فعالان عرصه تعلیم و تربیت جایگاه خاصی دارد.
طیبیان بیان کرد: جشنوارهای با هدفهای آموزشی و تربیتی که بیانگر نقش موثر و عمیق سینما و هنر نمایش بر مخاطبان و بینندگان خود است و نشان میدهد که هنر هفتم به عنوان آخرین هنر و پر مخاطبترین آن توانسته در طول صد سال اخیر عرصههای علمی، آموزشی و تربیتی را نیز در نوردد و از آن خود کند و به عنوان یک رسانه آموزشی نیز عمل کنند.
وی ادامه داد: شاید به همین دلیل بود که صاحب نظران آموزش و پرورش بدین باور دست یافتند که میتوانند از طریق پرده سفید و جادویی بیشترین، بهترین و سریعترین مفاهیم علمی، آموزشی و فرهنگی را به دانش آموزان منقل کنند.
مدیر آموزش و پرورش شهرستان دشتی گفت: جشنواره فیلم رشد امسال نیز از دوم لغایت هفتم بهمن ماه سال جاری به مدت شش روز در این شهرستان برگزار میشود که در چند سال اخیر استقبال خوبی از دانش آموزان صورت گرفته است.
وی همچنین از حمایتهای فرماندار شهرستان تقدیر و تشکر کرد.
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