۶ کارگاه نمایشنامه نویسی با حضور ۶ مدرس برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، در هشتمین دوره‌ کارگاه‌های تخصصی نمایشنامه‌نویسی مؤسسه اکبر رادی، ۶ مدرس نمایشنامه نویسی و تئاتر، ۶ عنوان را به ترتیب با عناوین زبان شناسی در نمایشنامه نویسی، پدیدارشناسی پیش داستان در نمایشنامه نویسی، شگردهای خلق ضد قهرمان در نمایشنامه نویسی، ساختار درام داستانی و غیر داستانی، اقتباس از اسطوره و تاریخ در ادبیات نمایشی و پرورش ایده نخستین برای آفرینش درام، از ۲۷ تا ۲۹ بهمن ماه سال جاری تدریس می­ کنند.

در این کارگاه‌ها فرزان سجودی زبان شناسی در نمایشنامه نویسی، بهزاد صدیقی پدیدارشناسی پیش داستان در نمایشنامه نویسی، عطاالله کوپال شگردهای خلق ضدقهرمان در نمایشنامه نویسی، فارس باقری ساختار درام داستانی و غیر داستانی، فریندخت زاهدی اقتباس از اسطوره و تاریخ در ادبیات نمایشی و فرهاد توحیدی پرورش ایده نخستین برای آفرینش درام را به هنرجویان آموزش می‌دهند.

هشتمین دوره‌ کارگاه نمایشنامه‌نویسی موسسه اکبر رادی از روز چهارشنبه ۲۷ بهمن ماه تا روز جمعه ۲۹ بهمن ماه، از ساعت ۱۵ تا ۲۰ طی ۳ روز برگزار می‌شود و هنرجویانی که با موفقیت این دوره را به پایان برسانند گواهینامه‌ رسمی پایان دوره را دریافت می‌کنند.

در این دوره هم‌چون دوره‌های پیشین از هنرجویان این کارگاه‌ها به طور جداگانه ثبت نام نمی‌شود و به هنرجویانی که در کارگاه­ های قبلی بنیاد اکبر رادی شرکت کرده باشند ۲۰ درصد تخفیف داده می شود.