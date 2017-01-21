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۲ بهمن ۱۳۹۵، ۱۷:۴۴

مدیرکل امور شهری استانداری گلستان:

۱۲ ساختمان جدید آتش نشانی در گلستان کلنگ زنی می شود

۱۲ ساختمان جدید آتش نشانی در گلستان کلنگ زنی می شود

گرگان- مدیرکل دفتر شهری استانداری گلستان گفت: ۱۲ ساختمان جدید آتش نشانی در شهرهای گلستان در ایام دهه فجر کلنگ زنی می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حمیدی عصر شنبه در نشست با گروه خبری فجر گلستان گفت: بحث برگزاری مراسم دهه فجر با جدیت دنبال می کنیم چراکه انقلاب مان مردمی بودن و تلاش می کنیم رویکرد برگزاری آیین ها مردمی شود.

وی با بیان اینکه باید تلاش کنیم برگزاری مراسم و آیین های ما مطابق با پیشرفت و تکنولوژی روز باشد، افزود: برای اینکه این مراسم ها مورد قبول جوانان باشند باید تلاش کنیم جذابیت آن را افزایش دهیم.

حمیدی گفت: کمیته شهری ستاد دهه فجر گلستان با ترکیب شهردار مرکز استان، مدیرکل امور اجتماعی و... تشکیل شده و اقدامات و دستورالعمل ها را به شهرداری ها ابلاغ کردیم.

مدیرکل دفترشهری استانداری گلستان با بیان اینکه شهر خانه شهرداری است، تصریح کرد: وظیفه خانه تکانی و تزئین فضای شهری بر عهده شهرداری است.

حمیدی اظهار کرد: آذین بندی خیابان ها، تغییر شمای کلی شهر، نصب بنر و تراکت، نصب پرچم سه رنگ برای متفاوت کردن سیمای بصری ونورپردازی شبانه شهر در دستور کار قرار دارد.

وی با اشاره به بحث نظافت شهری تصریح کرد: شستشوی جداول، پل های سواره و عابر پیاده در دستور کار شهرداری قرار گرفته است.

خانه تکانی شهرها در ایام دهه فجر

رئیس کمیته تزئینات و فضاسازی شهری گلستان گفت: جشن انقلاب جشنی ملی است و برای پیر و جوان اقدامات مختلفی در نظر گرفته شده و در این جشن ملی یک خانه تکانی کلی برای شهرها لازم است.

حمیدی افزود: پخش موسیقی خاطره انگیز بهمن ۵۷ در میادین و شهرداری ها، نصب المان های مناسبتی به شکل لاله، گلباران ورودی در ۱۲ بهمن، برگزاری مسابقه ماهیگیری در دریاچه مصنوعی برنامه هایی است که برای شادی و نشاط مردم در نظر گرفته شده است.

وی از تامین قیر برای شهرهای زیر ۵۰ هزار نفر استان خبر داد و گفت: طی دو مرحله ۹ هزار و ۵۰۰ تن از محل سازمان شهرداری ها و دهیاری ها اخذ کردیم که اغلب شهرداری ها آسفالت را انجام داده اند.

حمیدی از کلنگ زنی ۱۲ ساختمان آتش نشانی با اعتبار دو میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان در ایام دهه فجر خبر داد و گفت: چهار ساختمان آتش نشانی در این ایام دهه فجر تکمیل می شود.

وی اظهار کرد: استان گلستان با احداث این ساختمان ها در هر ۳۰ شهرداری دارای ۳۰ ساختمان آتش نشانی می شود.

کد مطلب 3883364

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