۱۲ ساختمان جدید آتش نشانی در گلستان کلنگ زنی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حمیدی عصر شنبه در نشست با گروه خبری فجر گلستان گفت: بحث برگزاری مراسم دهه فجر با جدیت دنبال می کنیم چراکه انقلاب مان مردمی بودن و تلاش می کنیم رویکرد برگزاری آیین ها مردمی شود.

وی با بیان اینکه باید تلاش کنیم برگزاری مراسم و آیین های ما مطابق با پیشرفت و تکنولوژی روز باشد، افزود: برای اینکه این مراسم ها مورد قبول جوانان باشند باید تلاش کنیم جذابیت آن را افزایش دهیم.

حمیدی گفت: کمیته شهری ستاد دهه فجر گلستان با ترکیب شهردار مرکز استان، مدیرکل امور اجتماعی و... تشکیل شده و اقدامات و دستورالعمل ها را به شهرداری ها ابلاغ کردیم.

مدیرکل دفترشهری استانداری گلستان با بیان اینکه شهر خانه شهرداری است، تصریح کرد: وظیفه خانه تکانی و تزئین فضای شهری بر عهده شهرداری است.

حمیدی اظهار کرد: آذین بندی خیابان ها، تغییر شمای کلی شهر، نصب بنر و تراکت، نصب پرچم سه رنگ برای متفاوت کردن سیمای بصری ونورپردازی شبانه شهر در دستور کار قرار دارد.

وی با اشاره به بحث نظافت شهری تصریح کرد: شستشوی جداول، پل های سواره و عابر پیاده در دستور کار شهرداری قرار گرفته است.

خانه تکانی شهرها در ایام دهه فجر

رئیس کمیته تزئینات و فضاسازی شهری گلستان گفت: جشن انقلاب جشنی ملی است و برای پیر و جوان اقدامات مختلفی در نظر گرفته شده و در این جشن ملی یک خانه تکانی کلی برای شهرها لازم است.

حمیدی افزود: پخش موسیقی خاطره انگیز بهمن ۵۷ در میادین و شهرداری ها، نصب المان های مناسبتی به شکل لاله، گلباران ورودی در ۱۲ بهمن، برگزاری مسابقه ماهیگیری در دریاچه مصنوعی برنامه هایی است که برای شادی و نشاط مردم در نظر گرفته شده است.

وی از تامین قیر برای شهرهای زیر ۵۰ هزار نفر استان خبر داد و گفت: طی دو مرحله ۹ هزار و ۵۰۰ تن از محل سازمان شهرداری ها و دهیاری ها اخذ کردیم که اغلب شهرداری ها آسفالت را انجام داده اند.

حمیدی از کلنگ زنی ۱۲ ساختمان آتش نشانی با اعتبار دو میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان در ایام دهه فجر خبر داد و گفت: چهار ساختمان آتش نشانی در این ایام دهه فجر تکمیل می شود.

وی اظهار کرد: استان گلستان با احداث این ساختمان ها در هر ۳۰ شهرداری دارای ۳۰ ساختمان آتش نشانی می شود.