بازار وکیل به سرنوشت ساختمان پلاسکو دچار نشود

به گزارش خبرنگار مهر، محمودرضا طالبان بعد از ظهر شنبه در جمع خبرنگاران، گفت: فاجعه روی داده در ساختمان پلاسکو تهران یک رویداد بسیار مهم و جدی است که باید در ابعاد مختلف مورد بررسی قرار گیرد.

وی ادامه داد: چنین حوادثی به گونه ای زنگ خطری است که باید به ان توجه شود زیرا در شهر شیراز نیز ساختمانها و یا مراکزی وجود دارد که دارای سن بالایی است.

نایب رئیس شورای شهر شیراز تاکید کرد: به طور مثال بازار وکیل شیراز و بازارهای اطراف ان هرچند که از لحاظ ارتفاع با ساختمان پلاسکو قابل مقایسه نیست اما در بحث انباشتگی و قدمت بالاتر از ساختمان پلاسکو است و به خصوص اینکه راه های دسترسی بسیار نا مناسب در اطراف آن نیز وجود دارد.

طالبان ادامه داد: توجه به نکات ایمنی در بازار وکیل شیراز از جمله مواردی است که طی چند سال گذشته به آن توجه شده اما باید بیش از گذشته مد نظر قرار گیرد.

وی با اشاره به اینکه مواد قابل اشتعال در بازار وکیل شیراز بسیار زیاد است، گفت: انباشته شدن اینگونه مواد طی ساله های گذشته در این بازار به گونه ای زنگ خطر است که باید هرچه سریعتر در موضوع ایمنی این مجموعه توجه داشته باشیم.

نایب رئیس شورای شهر شیراز تصریح کرد: برخی دیگر از ساختمانهای دولتی و خصوصی شیراز نیز هستند که باید به انها نیز توجه داشت زیرا این ساختمانهای قدیمی ممکن است با کوچکترین حادثه باعث ایجاد بحران شوند.

طالبان تاکید کرد: باید دستگاه های مختلف مانند شهرداری، میراث فرهنگی و... در خصوص تخصیص اعتبارات برای ایمن سازی ساختمانها و بخش های مختلف شهر شیراز تلاش کنند.