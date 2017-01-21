آیت الله خسروشاهی در کنج تنهایی زیست و ازمعرفتش کمتر بهره برده شد

به گزارش خبرگزاری مهر، متن پیام آیت الله هادوی تهرانی به مناسبت ارتحال آیت الله سید ابراهیم خسروشاهی به این شرح است

بسم الله الرحمن الرحیم

مِنَ الْمُؤْمِنِینَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَیْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَی نَحْبَهُ وَ مِنْهُمْ مَنْ یَنْتَظِرُ وَ مَا بَدَّلُوا تَبْدِیلاً (احزاب،۲۳)

خبر ارتحال عالم وارسته، زاهد گوشه نشین، عارف به حق پیوسته آیت الله سید ابراهیم خسروشاهی (رحمة‌ الله علیه) موجب تأسف و تأثر فراوان شد.

فرزانه ای که سال ها در کنج تنهایی زیست و از گنجینه دانش و معرفتش کمتر بهره برده شد. این خسارتی است برای جامعه‌ اسلامی که چنین شخصیت هایی سال‌های طولانی مورد استفاده نسل جوان مشتاق و تشنه قرار نمی گیرند و این مسئولیت حوزه های علمیه و مراکز علمی و پژوهشی و مؤسسات فرهنگی و رسانه هاست که به جای عرضه و طرح مطالب برخی مدعیان کم محتوا به معرفی اینگونه عالمان توانمند بپردازند و از توانایی‌های آنها برای تأمین نیازهای فکری، عقیدتی و اخلاقی نسل جوان استفاده کنند.

این‌جانب ضمن تسلیت این ضایعه تأسف آور به حضور مقدس مراجع عظام تقلید (دامت برکاتهم) و مقام معظم رهبری (مد ظله العالی) و حوزه های علمیه و تمام بازماندگان به ویژه داماد فاضل ایشان، برای آن مرحوم علو درجات و حشر با حضرات معصومان علیهم السلام و برای داغدیدگان صبر جمیل و اجر جزیل از درگاه خداوند متعال خواستارم.

مهدی هادوی تهرانی

قم آشیانه آل محمد علیهم السلام

۲ بهمن ماه ۱۳۹۵