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۲ بهمن ۱۳۹۵، ۱۵:۵۹

تعیین شعبه قضائی رسیدگی به اسناد مفقودی در حادثه پلاسکو

تعیین شعبه قضائی رسیدگی به اسناد مفقودی در حادثه پلاسکو

رئیس شوراهای حل اختلاف استان تهران اعلام کرد: دو شعبه ویژه جهت رسیدگی به کلیه امور حقوقی و قضائی بازماندگان شهدا و جان باختگان حادثه پلاسکو درشورای حل اختلاف استان تهران تعیین شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی و اطلاع رسانی شورای حل اختلاف استان تهران، عباسعلی دریانی با تسلیت شهادت تعدادی از آتش نشانان در حادثه پلاسکو،گفت: ۲ شعبه ویژه جهت رسیدگی به امور قضائی بازماندگان شهدا و جان باختگان حادثه پلاسکو از قبیل رسیدگی به اسناد و مدارک مفقودی کسبه و مالکین و نیز انحصار وراثت متوفیان این حادثه مستقر در مجتمع شماره ۱۲و۱۳ شورای حل اختلاف تهران آماده رسیدگی به مراجعین هستند.

وی تأکید کرد: به عنوان کمترین سهمی که می توان در تکریم بازماندگان و ابراز همدردی با آنان داشته باشیم، به دنبال این هستیم تمامی رسیدگی ها به خانواده های شهدا و جان باختگان به طور ویژه و خارج از نوبت انجام می شود.

کد مطلب 3883372

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