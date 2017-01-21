تعیین شعبه قضائی رسیدگی به اسناد مفقودی در حادثه پلاسکو

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی و اطلاع رسانی شورای حل اختلاف استان تهران، عباسعلی دریانی با تسلیت شهادت تعدادی از آتش نشانان در حادثه پلاسکو،گفت: ۲ شعبه ویژه جهت رسیدگی به امور قضائی بازماندگان شهدا و جان باختگان حادثه پلاسکو از قبیل رسیدگی به اسناد و مدارک مفقودی کسبه و مالکین و نیز انحصار وراثت متوفیان این حادثه مستقر در مجتمع شماره ۱۲و۱۳ شورای حل اختلاف تهران آماده رسیدگی به مراجعین هستند.

وی تأکید کرد: به عنوان کمترین سهمی که می توان در تکریم بازماندگان و ابراز همدردی با آنان داشته باشیم، به دنبال این هستیم تمامی رسیدگی ها به خانواده های شهدا و جان باختگان به طور ویژه و خارج از نوبت انجام می شود.